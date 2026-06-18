Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2026 года

Продолжается 1576-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 259 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 76 авиационных ударов, сбросив 243 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9921 дрон-камикадзе и произвел 2958 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские системы и два пункта управления БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 76 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск и в сторону населенных пунктов Покаляне, Избицкое, Охримовка, Одрадне.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

На Лиманском направлении враг 22 раза пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное, Новомихайловка, Новоселовка и в сторону Дробышева, Озерного, Шейковки, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении окуупанты совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Родинское, Софиевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка, Муравка.

На Александровском направлении противник атаковал дважды в сторону Александрограда и Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в районах населенных пунктов Доброполья, Прилуки, Согласия и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижовки, Цветочного, Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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