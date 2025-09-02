Россия и Китай подписали соглашение о строительстве нового газопровода: объемы и маршрут поставки

Российский "Газпром" заключил юридическое соглашение с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". Проект рассчитан на 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. Он позволит поставлять российский газ в Китай через территорию Монголии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Крупнейшая корпорация страны-агрессоры стремится расширить свою роль ключевого поставщика трубопроводного газа в азиатскую страну и частично заменить снижение поставок в Европу после вторжения РФ в Украину. Цена на топливо для Китая будет ниже, чем для европейских клиентов.

Кроме нового проекта, Россия также договорилась об увеличении поставок газа по двум существующим и запланированным маршрутам. Согласно сообщениям, "Газпром" согласился увеличить поток в Китай из-за действующего маршрута "Сила Сибири" еще на 6 миллиардов кубических метров в год. Его текущая годовая мощность составляет 38 млрд кубических метров.

Потоки из-за предстоящего дальневосточного газопровода в Китай, запланированного на 2027 год, также превысят первоначально запланированные 10 миллиардов кубических метров в год.

Напомним, в международных арбитражах Украина выиграла несколько судебных споров против российского " Газпрома ", который теперь должен заплатить $6,9 млрд. В настоящее время готовятся конкретные шаги по взысканию этих средств.