Капитальные инвестиции в Украине выросли на 20%

Объем капитальных инвестиций в Украине в 2025 году составил 893,6 млрд. грн. Это на 20,3% больше, чем в 2024 году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госстат .

Наибольшая доля инвестиций пришлась на промышленность – 36,6% от общего объема, или 327,1 млрд грн.

Еще 12% капитальных инвестиций, или 107,3 млрд. грн., направили в сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Подавляющая часть инвестиций была сосредоточена в материальных активах – 95,1% от общего объема.

Больше всего средств вкладывали в:

машины, оборудование и инвентарь – 36,1%;

инженерные сооружения – 20,8%;

нежилые здания - 14,3%.

Основной объем капитальных инвестиций – 73,3% – направили на приобретение и создание новых активов.

Для экономики рост капитальных инвестиций означает восстановление вложений в производственную базу, инфраструктуру и обновление активов. Высокая доля промышленности свидетельствует, что именно этот сектор остается ключевым направлением инвестиций в материальные активы.

Также заметим, что в 2025 году украинский рынок слияний и поглощений существенно оживился. Рост составил более 20% по количеству сделок и более 17% по совокупной разглашенной стоимости транзакций.