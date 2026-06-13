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Капитальные инвестиции в Украине выросли на 20%
Объем капитальных инвестиций в Украине в 2025 году составил 893,6 млрд. грн. Это на 20,3% больше, чем в 2024 году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госстат .
Наибольшая доля инвестиций пришлась на промышленность – 36,6% от общего объема, или 327,1 млрд грн.
Еще 12% капитальных инвестиций, или 107,3 млрд. грн., направили в сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Подавляющая часть инвестиций была сосредоточена в материальных активах – 95,1% от общего объема.
Больше всего средств вкладывали в:
- машины, оборудование и инвентарь – 36,1%;
- инженерные сооружения – 20,8%;
- нежилые здания - 14,3%.
Основной объем капитальных инвестиций – 73,3% – направили на приобретение и создание новых активов.
Для экономики рост капитальных инвестиций означает восстановление вложений в производственную базу, инфраструктуру и обновление активов. Высокая доля промышленности свидетельствует, что именно этот сектор остается ключевым направлением инвестиций в материальные активы.
Также заметим, что в 2025 году украинский рынок слияний и поглощений существенно оживился. Рост составил более 20% по количеству сделок и более 17% по совокупной разглашенной стоимости транзакций.