Более 130 тысяч пачек сигарет ежедневно: БЭБ ликвидировало работу двух нелегальных табачных фабрик

Детективы Бюро экономической безопасности в сотрудничестве с Национальной полицией и Офисом генпрокурора ликвидировали два масштабных нелегальных табачных производства в Харьковской и Львовской областях. Изъято оборудование, сырье и готовая продукция общей стоимостью более 60 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский.

По его словам, хотя между регионами более тысячи километров, но задействована та же схема.

"Это не о "подпольных цехах". Это о нелегальных фабриках. Каждая из них имела промышленные линии, генераторы, поддельную упаковку известных брендов и обеспечивала полный цикл производства. Разоблаченные фабрики могли вместе производить более 130 тысяч пачек сигарет в сутки", – отметил Цивинский.

Глава бюро напомнил, что ранее БЭБ ликвидировало аналогичное производство в Черновцах.

"Харьков, Львов, Черновцы – разные области. Но для БЭБ это одна задача: системно очищать рынок от тех, кто зарабатывает на тени вместо честной конкуренции", – подчеркнул Цивинский.

В феврале сообщалось, что в Черновицкой области перед судом предстанет владелец фермерского хозяйства, организовавший масштабное подпольное производство табачного сырья. Во время обысков были изъяты активы на сумму более 30 миллионов гривен.

В июле в Винницкой области удалось ликвидировать деятельность группы лиц, организовавших незаконное выращивание, переработку и сбыт табачной продукции. Во время пяти обысков изъято более 2,5 тонн табачного сырья стоимостью более 3 млн грн.