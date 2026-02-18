БЭБ разоблачило фермера, организовавшего нелегальный табачный бизнес на 30 млн грн: изъято 25 тонн сырья

В Черновицкой области перед судом предстанет владелец фермерского хозяйства, организовавший масштабное подпольное производство табачного сырья.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Бюро экономической безопасности изъяли у предпринимателя во время обысков активы на сумму более 30 миллионов гривен.

Подпольный цикл: от выращивания до сбыта

Следствием установлено, что фермер обустроил на территории своего хозяйства полный технологический цикл обработки табака.

Для этого были созданы специальные цеха с оборудованием для очистки, сортировки и прессования листьев. Также на складах функционировали промышленные сушильные контейнерные для ферментации сырья.

Готовую продукцию фасовали и продавали заказчикам по всей Украине. В дальнейшем этот табак использовался на нелегальных фабриках для изготовления контрафактных сигарет.

Результаты обысков

Во время проведения шести санкционированных обысков детективы БЭБ обнаружили и конфисковали:

около 25 тонн табачного сырья;

табачного сырья; 12 промышленных контейнеров для сушки;

для сушки; специализированное оборудование для ферментации и обработки;

черные записи, мобильные телефоны и наличные деньги.

Общая стоимость изъятого имущества и сырья превышает 30 млн. грн .

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Сотрудники Территориального управления БЭБ в Черновицкой области направили обвинительный акт в суд. Фигуранту инкриминируют незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров.

Предприниматель уведомлен о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение или сбыт подакцизных товаров).

Ранее правоохранительные органы ликвидировали масштабное подпольное производство табака, действовавшее в трех областях: Хмельницкой, Киевской и Одесской. Готовую продукцию в промышленных масштабах продавали по всей территории Украины.