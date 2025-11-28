Миллион гривен убытков: в Киеве прикрыли сеть магазинов с незаконными жидкостями для вейпов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве прекратили деятельность сети магазинов Vape shoper, где реализовывали незаконно изготовленные жидкости для электронных сигарет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Незаконное обращение подакцизных товаров

В ходе досудебного расследования было установлено, что в этих торговых точках осуществлялось хранение и продажа никотиносодержащих жидкостей, изготовленных вне правового поля и без необходимых разрешительных документов.

Изъят товар на миллион

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли более 2 тысяч единиц такой незаконной продукции. Примерная стоимость изъятого товара составляет около 1 млн грн.

Работа всех пяти магазинов сети прекращена.

Досудебное расследование продолжается по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204 (незаконное обращение подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 УК Украины (отмывание доходов, полученных преступным путём).

Напомним, ранее правоохранители разоблачили и ликвидировали канал незаконного изготовления и распространения контрафактной электронной продукции. Во время обысков была изъята полноценная автоматическая линия разлива, машина для упаковки и маркировки продукции, а также 70 ящиков готовых поддельных электронных сигарет без акцизных марок.