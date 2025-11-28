Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,29

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Миллион гривен убытков: в Киеве прикрыли сеть магазинов с незаконными жидкостями для вейпов

Vape shoper
БЭБ приостановило работу сети Vape shoper / БЄБ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве прекратили деятельность сети магазинов Vape shoper, где реализовывали незаконно изготовленные жидкости для электронных сигарет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Незаконное обращение подакцизных товаров

В ходе досудебного расследования было установлено, что в этих торговых точках осуществлялось хранение и продажа никотиносодержащих жидкостей, изготовленных вне правового поля и без необходимых разрешительных документов.

Изъят товар на миллион

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли более 2 тысяч единиц такой незаконной продукции. Примерная стоимость изъятого товара составляет около 1 млн грн.

Работа всех пяти магазинов сети прекращена.

Досудебное расследование продолжается по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204 (незаконное обращение подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 УК Украины (отмывание доходов, полученных преступным путём).

Напомним, ранее правоохранители разоблачили и ликвидировали канал незаконного изготовления и распространения контрафактной электронной продукции. Во время обысков была изъята полноценная автоматическая линия разлива, машина для упаковки и маркировки продукции, а также 70 ящиков готовых поддельных электронных сигарет без акцизных марок.

Автор:
Татьяна Бессараб