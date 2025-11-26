Запланована подія 2

Руководитель агропредприятия в Черновицкой области нелегально выращивал и перерабатывал табак

Изъято более 25 тонн нелегального табачного сырья
Офис генерального прокурора Украины

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры сообщили о подозрении руководителю местного агропредприятия, организовавшего полный цикл нелегального выращивания и переработки табака.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Схема теневого производства

Как удалось выяснить следствию, мужчина использовал свои и арендованные сельскохозяйственные поля в Днестровском районе. Весной он засеял эти участки табаком, а после сбора урожая в августе-сентябре запустил подпольную линию производства.

На предприятии было установлено 12 контейнерных сушилок, а также обустроены цеха для очистки, сортировки, прессования и расфасовки табачных листьев. Готовая продукция складывалась в собственных и съемных помещениях.

Извлечение сырья и оборудования

В сентябре этого года прокуроры совместно с правоохранителями разоблачили нелегальную табачную фабрику. В ходе обысков изъято более 25 тонн табачного сырья, а также сушилки, производственное оборудование и специальную технику.

Примерная стоимость изъятого имущества и контрафактной продукции составляет около 30 млн грн. На все имущество наложен арест.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили и ликвидировали канал незаконного изготовления и распространения контрафактной электронной продукции. Во время обысков была изъята полноценная автоматическая линия разлива, машина для упаковки и маркировки продукции, а также 70 ящиков готовых поддельных электронных сигарет без акцизных марок.

Автор:
Татьяна Бессараб