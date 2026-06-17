Уже 1900 маркетов: "Аврора" открыла в Украине 109 новых магазинов за пять месяцев

Сеть мультимаркетов "Аврора" за первые пять месяцев 2026 года открыла 109 новых торговых точек. На июнь 2026 года компания объединяет 1900 магазинов на территории Украины.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщает Украинский Совет Торговых Центров.

Юбилейный 1900 магазин сети начал работу 8 июня в городе Стрый Львовской области. Торговая точка находится на втором этаже торгового центра. Ее общая площадь составляет 297 кв. м, торговая площадь - 257 кв. м. Этот объект работает в формате "макси", отличающийся увеличенной площадью и расширенным перечнем доступных товаров.

"Для нас "Аврора" уже давно переросла просто бизнес и цифры. Это рабочие места и опора для общин. Также мы постоянно инвестируем в украинских производителей: даем им плечо, на которое можно опереться, благодаря чему они могут масштабироваться и выходить на европейский уровень", — отметил соучредитель сети Тарас Панасенко.

Несмотря на условия полномасштабной войны, предприятие продолжает открывать объекты в прифронтовых областях. В начале мая 2026 года в городе Сумы заработал один из крупнейших сетевых маркетов. Его общая площадь составляет 1407 кв. м, а площадь торгового зала составляет 853 кв. м.

Об "Авроре"

Компания "Аврора" работает в формате "one dollar store" и реализует товары для дома, бытовую химию, косметические средства, одежду, игрушки и продукты. Кроме украинского рынка бренд развивает деятельность за рубежом, где работает более 60 магазинов Aurora в Румынии.

Предприятие входит в тройку крупнейших представителей розничной торговли в Украине. В 2025 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 8,6 млрд грн налогов и сборов, из этой суммы 931,3 млн грн составил налог на доходы физических лиц. За первый квартал 2026 года сеть уплатила 2,5 млрд. грн. налогов, что на 19,4% превышает финансовые показатели за первый квартал 2025 года.

Кроме того, "Аврора" в первом квартале текущего года увеличила товарооборот до 16,1 млрд грн по НДС, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.