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Минимум логистов, автоматизация и атмосфера для импульсивных покупок – как построить миллиардный бизнес на дешевых товарах
Проект OpenDatabot опубликовал результаты 2024 года на украинском рынке ритейла. Из десяти крупнейших игроков рынка наиболее прибыльной оказалась компания "Выгодная покупка" — владелец сети магазинов "Аврора". Почему продавцу самых дешевых товаров удается зарабатывать больше конкурентов?
Прибыль крупнейшей украинской сети в формате one dollar store "Аврора" в 2024 году второй год держится на рекордном уровне — 4,08 млрд грн, что позволило компании в этом году опередить ключевых игроков ритейла.
Например, в сети АТБ-Маркет прибыль меньше – 3,1 млрд.грн. У других участников рейтинга OpenDatabot доходы еще меньше. Правда, рейтинг может не отражать весь рынок, ведь некоторые компании, например Эпицентр и Comfy не вошли в Индекс Опендатабота из-за неподанных своевременно годовых отчетов.
Есть несколько причин того, почему компании по продажам бытовых безделушек удается получить огромные прибыли и обогнать конкурентов.
Во-первых, владельцы сети инвестируют в развитие своего бизнеса гораздо больше конкурентов и могут зарабатывать больше благодаря масштабу. Только за последний год "Аврора" инвестировала 2,5 млрд грн в развитие бизнеса, открыла 360 новых магазинов. Для сравнения в сети "Красный маркет" — 175 магазинов, в сети "Копеечка" — 450 торговых точек. Некоторое время конкурентом Авроры была компания One Price, которая имела 77 магазинов. Но весной 2024 года эта сеть начала закрывать свои торговые точки, теперь в некоторых из них свои магазины открыла Аврора.
Другая причина успеха – готовность идти туда, где конкуренты считали нецелесообразным. Например, та же One Price открывала свои магазины только в столице и крупных областных центрах. "Аврора" пошла в маленькие городки и райцентры. Результат — по данным YouControl за три года войны, общий доход компании почти утроился — с 13,9 млрд грн в 2022 году до 37,9 млрд грн в 2024-м.
Формат one dollar store привлекает многих предпринимателей. Сеть Novus открыла в таком формате магазины "Хапайка", сеть "Таврия В" — торговые точки "Пюре". Предпринимателей интересует, прежде всего, возможность получить большую маржу. "Собственный импорт позволяет нам делать наценку на товарах в 180-200%, а на сезонных товарах еще больше", — говорил совладелец сети "OnePrice" Роман Симонов в интервью каналу Укринвестклуб в 2021-м году.
Объяснение самой компании "Аврора" своей прибыли – это значительно меньшие затраты.
"Наша бизнес-модель построена на быстром обращении товаров и экономии на затратах, а использование LEAN-методологии позволяет сделать бизнес максимально эффективным", — прокомментировали в компании для Delo.ua.
Соучредитель компании Тарас Панасенко в программе FEDORIV VLOG подчеркнул, что "Аврора" не культивирует лишние затраты, поэтому автоматизация процессов стала одной из главных составляющих успеха. К примеру, распределением товаров по всей сети занимается только 7 человек благодаря эффективной системе автозаказа и автораспределения, которая минимизирует человеческий фактор и ускоряет логистику.
Кроме того, соучредители отказались от классической теории бизнеса, где все предсказуемо: покупатель приходит в магазин, знает, что и на какой полке он найдет. В "Авроре" же нет структурированных отделов, где все разложено по категориям. Товары выкладывают так, чтобы люди сами находили то, что им нужно. Именно поэтому только 35% покупок в магазинах "Авроры" – это рациональные, запланированные расходы, а остальные – сопутствующие, незапланированные покупки, которые маркетологи называют "импульсивными".
Глава ассоциации ритейла Андрей Жук объясняет, что финансовые результаты компаний – это прежде всего отражение их стратегических решений.
"Полученная высокая прибыль соответствовала бизнес-заданиям "Авроры" в прошлом году. Компания сосредоточилась на оптимизации затрат и повышении рентабельности", — добавляет он.
Вместе с тем Жук отмечает, что прибыль – это не абсолютный показатель эффективности, а результат стратегического выбора: компания может либо реинвестировать в развитие, либо фокусироваться на максимизации прибыльности.
Эксперт по ритейл-маркетингу Владимир Полищук указывает несколько факторов, которые могли повлиять на увеличение прибыли сети "Аврора". Одним из главных – выгодные условия при закупках.
"Магазины формата "One Dollar Store" зарабатывают не на высокой марже, а за счет большого оборота товаров. А с теми объемами закупок, что у "Авроры", можно "выжимать" из поставщиков более выгодные цены", — говорит он.
Другим важным фактором является эффективная работа со стоковыми закупками – остатками товаров, продающими поставщики, чтобы очистить склады.
"Здесь цены обычно очень сладкие, а их актуальность не исчезает так быстро, как, например, в сегменте электроники. В то же время, товары в таких магазинах имеют длительный срок хранения, что позволяет избежать значительных списаний, как в продуктовом ритейле", – отмечает Владимир Полищук.
По словам эксперта, одним из эффективных подходов, выбранных "Аврором", является аренда помещений вместо их покупки. Это значительно снижает издержки и дает компании гибкость при выборе локаций.
"Я знаю, что сеть "Аврора" прекрасно понимает важность цифровой трансформации и постоянно оптимизирует процессы, которые могут приводить к лишним затратам, — отмечает Владимир Полищук. — Это касается складской логистики, ассортиментной матрицы и даже тайм-менеджмента работников. этапе масштабирования”.
Планы у Авроры, как всегда, достаточно амбициозны – открыть в 2025 году 340-350 новых магазинов. А также – запуск новых форматов с расширенным ассортиментом и модернизация существующих торговых точек. Об этом на Саммите экспортеров сообщил Тарас Панасенко.
Сейчас совладельцами сети "Аврора" остаются Лев Жиденко, Тарас Панасенко и Леся Клименко. Они сохраняют контрольный пакет и управляют операционной деятельностью компании. В 2021 году инвестиционная компания Horizon Capital приобрела долю миноритарной и стала совладельцем сети.