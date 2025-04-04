Минимум логистов, автоматизация и атмосфера для импульсивных покупок – как построить миллиардный бизнес на дешевых товарах

Проект OpenDatabot опубликовал результаты 2024 года на украинском рынке ритейла. Из десяти крупнейших игроков рынка наиболее прибыльной оказалась компания "Выгодная покупка" — владелец сети магазинов "Аврора". Почему продавцу самых дешевых товаров удается зарабатывать больше конкурентов?

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Прибыль крупнейшей украинской сети в формате one dollar store "Аврора" в 2024 году второй год держится на рекордном уровне — 4,08 млрд грн, что позволило компании в этом году опередить ключевых игроков ритейла.

Например, в сети АТБ-Маркет прибыль меньше – 3,1 млрд.грн. У других участников рейтинга OpenDatabot доходы еще меньше. Правда, рейтинг может не отражать весь рынок, ведь некоторые компании, например Эпицентр и Comfy не вошли в Индекс Опендатабота из-за неподанных своевременно годовых отчетов.

Есть несколько причин того, почему компании по продажам бытовых безделушек удается получить огромные прибыли и обогнать конкурентов.

Во-первых, владельцы сети инвестируют в развитие своего бизнеса гораздо больше конкурентов и могут зарабатывать больше благодаря масштабу. Только за последний год "Аврора" инвестировала 2,5 млрд грн в развитие бизнеса, открыла 360 новых магазинов. Для сравнения в сети "Красный маркет" — 175 магазинов, в сети "Копеечка" — 450 торговых точек. Некоторое время конкурентом Авроры была компания One Price, которая имела 77 магазинов. Но весной 2024 года эта сеть начала закрывать свои торговые точки, теперь в некоторых из них свои магазины открыла Аврора.

Другая причина успеха – готовность идти туда, где конкуренты считали нецелесообразным. Например, та же One Price открывала свои магазины только в столице и крупных областных центрах. "Аврора" пошла в маленькие городки и райцентры. Результат — по данным YouControl за три года войны, общий доход компании почти утроился — с 13,9 млрд грн в 2022 году до 37,9 млрд грн в 2024-м.

Формат one dollar store привлекает многих предпринимателей. Сеть Novus открыла в таком формате магазины "Хапайка", сеть "Таврия В" — торговые точки "Пюре". Предпринимателей интересует, прежде всего, возможность получить большую маржу. "Собственный импорт позволяет нам делать наценку на товарах в 180-200%, а на сезонных товарах еще больше", — говорил совладелец сети "OnePrice" Роман Симонов в интервью каналу Укринвестклуб в 2021-м году.

Объяснение самой компании "Аврора" своей прибыли – это значительно меньшие затраты.

"Наша бизнес-модель построена на быстром обращении товаров и экономии на затратах, а использование LEAN-методологии позволяет сделать бизнес максимально эффективным", — прокомментировали в компании для Delo.ua.

Соучредитель компании Тарас Панасенко в программе FEDORIV VLOG подчеркнул, что "Аврора" не культивирует лишние затраты, поэтому автоматизация процессов стала одной из главных составляющих успеха. К примеру, распределением товаров по всей сети занимается только 7 человек благодаря эффективной системе автозаказа и автораспределения, которая минимизирует человеческий фактор и ускоряет логистику.

Кроме того, соучредители отказались от классической теории бизнеса, где все предсказуемо: покупатель приходит в магазин, знает, что и на какой полке он найдет. В "Авроре" же нет структурированных отделов, где все разложено по категориям. Товары выкладывают так, чтобы люди сами находили то, что им нужно. Именно поэтому только 35% покупок в магазинах "Авроры" – это рациональные, запланированные расходы, а остальные – сопутствующие, незапланированные покупки, которые маркетологи называют "импульсивными".

Глава ассоциации ритейла Андрей Жук объясняет, что финансовые результаты компаний – это прежде всего отражение их стратегических решений.

"Полученная высокая прибыль соответствовала бизнес-заданиям "Авроры" в прошлом году. Компания сосредоточилась на оптимизации затрат и повышении рентабельности", — добавляет он.

Вместе с тем Жук отмечает, что прибыль – это не абсолютный показатель эффективности, а результат стратегического выбора: компания может либо реинвестировать в развитие, либо фокусироваться на максимизации прибыльности.

Эксперт по ритейл-маркетингу Владимир Полищук указывает несколько факторов, которые могли повлиять на увеличение прибыли сети "Аврора". Одним из главных – выгодные условия при закупках.

"Магазины формата "One Dollar Store" зарабатывают не на высокой марже, а за счет большого оборота товаров. А с теми объемами закупок, что у "Авроры", можно "выжимать" из поставщиков более выгодные цены", — говорит он.

Другим важным фактором является эффективная работа со стоковыми закупками – остатками товаров, продающими поставщики, чтобы очистить склады.

"Здесь цены обычно очень сладкие, а их актуальность не исчезает так быстро, как, например, в сегменте электроники. В то же время, товары в таких магазинах имеют длительный срок хранения, что позволяет избежать значительных списаний, как в продуктовом ритейле", – отмечает Владимир Полищук.

По словам эксперта, одним из эффективных подходов, выбранных "Аврором", является аренда помещений вместо их покупки. Это значительно снижает издержки и дает компании гибкость при выборе локаций.

"Я знаю, что сеть "Аврора" прекрасно понимает важность цифровой трансформации и постоянно оптимизирует процессы, которые могут приводить к лишним затратам, — отмечает Владимир Полищук. — Это касается складской логистики, ассортиментной матрицы и даже тайм-менеджмента работников. этапе масштабирования”.

Планы у Авроры, как всегда, достаточно амбициозны – открыть в 2025 году 340-350 новых магазинов. А также – запуск новых форматов с расширенным ассортиментом и модернизация существующих торговых точек. Об этом на Саммите экспортеров сообщил Тарас Панасенко.

Сейчас совладельцами сети "Аврора" остаются Лев Жиденко, Тарас Панасенко и Леся Клименко. Они сохраняют контрольный пакет и управляют операционной деятельностью компании. В 2021 году инвестиционная компания Horizon Capital приобрела долю миноритарной и стала совладельцем сети.