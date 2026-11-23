Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области полностью остановил работу после ночной атаки украинских беспилотников 23 ноября.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, обстрел региона длился более шести часов.

Предприятие мощностью 110 000 баррелей в день потерпело поражение технологических установок и резервуаров, что уменьшает общий объем переработки нефти в РФ.

По данным Службы безопасности Украины, беспилотники центра спецопераций "Альфа" попали в битумную установку, колонны установки АВТ-2,5, ребойлерную печь и резервуарный парк на второй площадке. После ударов на территории НПЗ возник пожар.

Удары по российским НПЗ

По подсчетам Bloomberg, в ноябре под атаками оказались 14 российских нефтеперерабатывающих заводов с общей номинальной мощностью более 3,3 млн. баррелей в сутки. Это не более половины общей мощности российских НПЗ.

По данным The Moscow Times, полностью прекратили переработку нефти НПЗ "Норси" в Нижегородской области, "Янос" в Ярославле и Новокуйбышевский завод "Роснефти".

Рязанский НПЗ потерял около 90% мощности. Омский и Волгоградский заводы примерно половину каждый. Кинеф в Ленинградской области работает на треть мощности.

Также Туапсинский НПЗ "Роснефть" не работает с мая. Афипский и Ильский заводы после атак потеряли около половины производственных мощностей, по оценкам Rand.

Кроме того, сегодня в Пермском крае России произошла атака беспилотников на НПЗ "Пермнефтеоргсинтез" компании "ЛУКойл", входящего в десятку крупнейших предприятий отрасли в РФ. По сообщениям местных каналов, на территории завода зафиксировали по меньшей мере три попадания дронов.