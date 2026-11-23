НБУ признал, что действующие особенности валютного регулирования и отдельные правительственные нормы сдерживают развитие услуги, позволяющей украинским экспортерам получать деньги за проданный товар, не дожидаясь оплаты от иностранного покупателя. Об этом НБУ сообщил в ответе на запрос Dilo.

Речь идет об экспортном факторинге. К примеру, украинская компания продала товар в Германию, но покупатель заплатит только через три месяца. Чтобы не ждать, компания может передать банку право получить этот платеж и сразу получить финансирование. Впоследствии иностранный покупатель рассчитается уже с банком.

Это позволяет бизнесу быстрее получать средства для закупки сырья, выплат зарплат и производства новых товаров. Однако в Украине развитие такой услуги сдерживают, в частности, регуляторные ограничения.

Что ответил Нацбанк

Регулятор пояснил, что среди причин есть особенности валютных правил, введенных для защиты экономики во время военного положения, а также отдельные вопросы правительственного регулирования.

В то же время Нацбанк подчеркнул, что украинское законодательство уже позволяет банкам и финансовым компаниям оказывать услуги экспортного факторинга.

Однако есть немаловажная особенность. Если банк выплатил деньги украинскому экспортеру вместо иностранного покупателя, это еще не означает завершения валютного надзора за такой операцией. Для этого нужны документы, подтверждающие, что деньги за экспорт поступили из-за границы в Украину.

Таким образом, банк может профинансировать экспортера раньше, но валютный надзор за операцией зависит от поступления средств из-за границы.

Будут ли менять правила

В НБУ заявили, что готовы работать над изменениями, которые помогут развивать экспортный факторинг. Однако для этого недостаточно только решений Нацбанка. Необходимо также участие Министерства экономики и других государственных органов.

Какие правила планируют изменить и когда это может произойти, регулятор не уточнил.

В то же время НБУ затруднился назвать банки или финансовые компании, которые сегодня предлагают экспортный факторинг, поскольку не ведет их отдельный перечень.

Нацбанк также не предоставил статистику таких операций за 2022-2026 годы. Регулятор сообщил, что пока не собирает отдельных данных о факторинге по географии операций, но соответствующие изменения статистической отчетности уже разработаны.

Что говорят в банках

Как поясняют источники Dilo в банковских кругах, в настоящее время в Украине нет ни одного банка, который предоставлял бы услуги экспортного факторинга для бизнеса. И причина заключается именно в том, что существуют регуляторные барьеры.