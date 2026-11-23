Американский технологический гигант Amazon приближается к заключению сделки по приобретению стартапа в сфере искусственного интеллекта Decart за 7,5 миллиарда долларов. Потенциальная покупка компании, чье главное программное обеспечение повышает эффективность работы ИИ-моделей и высвобождает вычислительные мощности чипов, поможет подразделению Amazon Web Services усилить позиции в конкуренции с Nvidia.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Переговоры находятся на завершающей стадии, поэтому соглашение могут объявить уже в начале этой недели, хотя собеседники издания не исключают и срыва договоренностей.

Потенциальное приобретение происходит на фоне резкого падения акций американских технологических компаний, когда индекс Nasdaq 100 потерял 10,4% за неделю — худший показатель со времен пандемии Covid-19 — из-за опасений инвесторов относительно замедления инвестиционного бума в сфере ИИ, в то время как бумаги самой Amazon с достигла 2,67 триллиона долларов.

Что известно о стартапе Decart и предыдущих крупных соглашениях Amazon

Стартап Decart со штаб-квартирой в Сан-Франциско основали в 2023 году три израильских инженера. В мае 2026 года компания была оценена в 4 миллиарда долларов после привлечения 300 миллионов долларов инвестиций от фондов ранних стадий, среди которых Radical Ventures, Sequoia Capital, Benchmark, а также сама корпорация Nvidia.

Технологии и сотрудничество с AWS: в конце 2025 года Amazon выпустила собственный ИИ-чип Trainium3 как конкурента графическим процессорам Nvidia, и Decart стала одним из первых пользователей этих чипов для работы своих продуктов, среди которых также сервисы Lucy и Oasis для редактирования видео в реальном времени и поколения.

История крупных поглощений Amazon: в случае закрытия сделка с Decart станет одним из самых больших приобретений техгиганта за последние годы — ранее в 2026 году Amazon договорилась о покупке спутникового оператора Globalstar за 11,5 миллиарда долларов, а в 2022 году приобрела киностудию MGM за 8,4 миллиарда долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon ведет переговоры о покупке ИИ-стартапа Decart за около 7 миллиардов долларов. Тогда стало известно, что технологический гигант приступил к обсуждению приобретения разработчика решений в сфере искусственного интеллекта, оценивая потенциальное соглашение примерно в 7 миллиардов долларов.