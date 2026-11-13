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Тайный план Amazon: компания хочет собрать данные о каждом товаре в мире, чтобы победить Google

Amazon разрабатывает единый каталог товаров мира
Amazon разрабатывает единый каталог товаров мира / Depositphotos

Американский техногигант Amazon разрабатывает масштабную инициативу под названием World Product Graph ("Мировой граф товаров"), цель которой — аккумулировать исчерпывающую информацию практически о каждом продаваемом на планете товаре.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Как компания будет собирать данные обо всех товарах

По замыслу разработчиков, система будет содержать глубокие данные о продукции независимо от того, имеет ли ее сам Amazon налицо. Это позволит маркетплейс стать "магазином всего", перехватив инициативу в Google и сдержав конкуренцию со стороны Walmart.

Для наполнения базы Amazon планирует автоматически сканировать сторонние сайты ритейлеров и получать информацию напрямую от производителей.

По данным внутреннего документа, компания уже подписала соглашения об обмене данными Coca-Cola и Bayer, а также тестирует сотрудничество с Procter & Gamble.

Amazon боится искусственного интеллекта конкурентов

Главный вызов для компании — удержать покупателей, которые вынуждены покидать платформу ради поиска характеристик или отзывов в Google и на форумах.

Кроме того, Amazon стремится нейтрализовать угрозу от автономных ШИ-агентов для шопинга. В частности, в сентябре 2026 года компания заблокировала доступ к своему сайту популярному ассистенту Muse от Meta и агенту Grok Илону Маску, а ранее подала в суд на стартап Perplexity.

Полная база данных поможет улучшить и собственного ИИ-помощника Rufus, который, согласно утечке, до сих пор допускает фактические ошибки и требует значительных затрат на вычисление.

Когда ожидается запуск новой платформы

Во внутреннем меморандуме датой публичного релиза проекта указан 1 октября 2027 года.

Однако в официальном комментарии для Reuters представители Amazon назвали документ устаревшим черновиком для мозгового штурма и заявили, что точность их ИИ-помощника уже достигает 97%.

В то же время, источники подтверждают, что внутри компании уже продолжаются кадровые перестановки для запуска этой инициативы.

Напомним, Amazon обошел Walmart и стал крупнейшей компанией мира по объему продаж, зарегистрировав рекордные $717 млрд дохода за 2025 год.

Автор:
Татьяна Бессараб

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