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Таємний план Amazon: компанія хоче зібрати дані про кожен товар у світі, щоб перемогти Google

Amazon розробляє єдиний каталог товарів світу
Amazon розробляє єдиний каталог товарів світу / Depositphotos

Американський техногігант Amazon розробляє масштабну ініціативу під назвою World Product Graph ("Світовий граф товарів"), мета якої — акумулювати вичерпну інформацію практично про кожен товар, що продається на планеті. 

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Як компанія збиратиме дані про всі товари

За задумом розробників, система міститиме глибокі дані про продукцію незалежно від того, чи має її сам Amazon у наявності. Це дозволить маркетплейсу стати "магазином усього", перехопивши ініціативу в Google та стримавши конкуренцію з боку Walmart.

Щоб наповнити базу, Amazon планує автоматично сканувати сторонні сайти ритейлерів та отримувати інформацію напряму від виробників.

За даними внутрішнього документа, компанія вже підписала угоди про обмін даними з Coca-Cola та Bayer, а також тестує співпрацю з Procter & Gamble.

Amazon боїться штучного інтелекту конкурентів

Головний виклик для компанії — утримати покупців, які зараз змушені залишати платформу заради пошуку характеристик чи відгуків у Google та на форумах.

Окрім того, Amazon прагне нейтралізувати загрозу від автономних ШІ-агентів для шопінгу. Зокрема, у вересні 2026 року компанія заблокувала доступ до свого сайту популярному асистенту Muse від Meta та агенту Grok Ілона Маска, а раніше подала до суду на стартап Perplexity.

Повна база даних допоможе покращити й власного ШІ-помічника Rufus, який, згідно з витоком, досі припускається фактичних помилок і потребує значних витрат на обчислення.

Коли очікують запуск нової платформи

У внутрішньому меморандумі датою публічного релізу проєкту вказано 1 жовтня 2027 року.

Проте в офіційному коментарі для Reuters представники Amazon назвали документ застарілою чернеткою для мозкового штурму та заявили, що точність їхнього ШІ-помічника вже сягає 97%.

Водночас джерела підтверджують, що всередині компанії вже тривають кадрові перестановки для запуску цієї ініціативи.

Нагадаємо, Amazon обійшов Walmart і став найбільшою компанією світу за обсягом продажів, зареєструвавши рекордні $717 млрд доходу за 2025 рік

Автор:
Тетяна Бесараб

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