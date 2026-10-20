Amazon уперше за три роки збільшить сезонний найм у США: скільки працівників шукає компанія

Американський ритейлер Amazon оголосив про плани найняти понад 300 000 працівників у США на святковий сезон. Це перше збільшення найму за останні три роки, яке компанія пояснює очікуваним сплеском замовлень і зростанням продажів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Вакансії відкриють для сезонної, неповної та повної зайнятості в основних операційних підрозділах компанії.

Скільки платитимуть працівникам

Для підтримки кадрів компанія запроваджує додаткові пільги та підвищує заробітну плату:

штатні працівники отримуватимуть щонайменше $20 на годину, а середня заробітна плата досягне майже $24 на годину;

середня погодинна оплата праці сезонних робітників становитиме $20;

із наступного року сезонні працівники з зайнятістю від 30 годин на тиждень матимуть доступ до медичного страхування, яке раніше пропонували лише штатному персоналу.

Крок Amazon із розширення медичних пільг відбувається на тлі аналогічних дій конкурентів. Минулого тижня ритейлер Walmart також розширив медичні пільги для співробітників через зростання витрат на охорону здоров'я та підвищення вартості життя в країні.

Чому ритейлери збільшують найм

За прогнозом Національної федерації роздрібної торгівлі США (NRF), святкові продажі в країні цього року можуть зрости на 4,2% порівняно з минулим роком і перевищити $1 трлн. Збільшення кількості замовлень створює потребу в додаткових працівниках для обробки та доставки товарів.

Нагадаємо, Amazon обійшов Walmart і став найбільшою компанією світу за обсягом продажів, зареєструвавши рекордні $717 млрд доходу за 2025 рік