Walmart втратив лідерство: Amazon очолила світовий рейтинг продажів

Amazon.com Inc. обійшла Walmart і стала найбільшою компанією світу за обсягом продажів, зареєструвавши рекордні $717 млрд доходу за 2025 рік, тоді як Walmart за 12 місяців до 31 січня 2026 року отримав $713,2 млрд.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Amazon випередила Walmart

Компанія Amazon.com Inc. офіційно витіснила Walmart Inc. з позиції найбільшої світової компанії за обсягом продажів, що демонструє масштаби зростання гіганта електронної комерції та хмарних обчислень з моменту скромного старту у 1994 році як онлайн-продавець книг у гаражі Джеффа Безоса в Сіетлі.

За 12 місяців, Walmart отримав $713,2 млрд доходу. У той же час Amazon за фінансовий 2025 рік заробила $717 млрд. За останнє десятиліття дохід Amazon зростав майже в 10 разів швидше, ніж у Walmart, завдяки переходу споживачів у онлайн і розвитку хмарного бізнесу Amazon Web Services (AWS).

Amazon та Walmart конкурують за покупців: Amazon є найбільшим онлайн-ритейлером із 2,7 млрд відвідувань щомісяця, тоді як Walmart залишається лідером фізичної торгівлі з понад 10 000 магазинів та шопінг-клубів по всьому світу.

Хмарні обчислення як ключ до домінування

Суттєвою складовою рекордного доходу Amazon є бізнес хмарних обчислень, де Walmart не конкурує. Без AWS дохід Amazon у 2025 році склав би $588 млрд. Центри обробки даних стають критичною інфраструктурою в епоху штучного інтелекту, що забезпечує Amazon фінансову перевагу.

Експерти відзначають, що домінування Amazon за доходами не означає перемоги у роздрібній торгівлі. Водночас Walmart успішніше розвиває фізичні магазини, навіть після придбання Whole Foods Market у 2017 році.

Найбільший дохід не обов’язково означає найвищу ринкову капіталізацію: наприклад, Nvidia Corp. є найбільшою за капіталізацією компанією світу ($4,5 трлн), що вдвічі перевищує Amazon та вчетверо — Walmart. Безос наразі четвертий у списку найбагатших людей світу з активами $228 млрд, значна частина яких пов’язана з акціями Amazon.

Що відомо про Amazon

Amazon (Amazon.com, Inc.) — провідна американська технологічна компанія, заснована Джеффом Безосом у 1994 році як інтернет-книгарня. З тих пір компанія перетворилася на найбільшого у світі онлайн-ритейлера та провайдера хмарних послуг, займаючи лідируючі позиції в електронній комерції, стрімінгових сервісах, виробництві електроніки та логістиці.

Amazon пропонує понад 600 мільйонів товарів, розвиває сервіс Prime Video, штучний інтелект, розумні пристрої, такі як Kindle та Echo, а також власну систему доставки, включно з роботизованими складами.

З 2021 року компанію очолює Енді Джессі, який змінив на посаді генерального директора засновника Джеффа Безоса. Amazon продовжує залишатися символом технологічної досконалості та інноваційного розвитку, поєднуючи електронну комерцію, хмарні обчислення та передові цифрові сервіси.

Amazon в Україні

Офіційного представництва Amazon в Україні немає. Пряма доставка в Україну доступна лише для частини товарів. Більшість українців використовують сервіси перевізників-форвардерів (Нова Пошта Глобал, Meest, Unitrade Express).

Проте Україна вже активно співпрацює з Amazon Web Services (AWS). Інтеграція технологій OpenAI у хмарну інфраструктуру Amazon може означати, що українське Мінцифри отримає доступ до найбільш просунутих інструментів ШІ через уже наявні партнерства.

Раніше Amazon оголосив про інвестиції обсягом до $50 млрд для розширення можливостей штучного інтелекту та суперкомп’ютерної інфраструктури для клієнтів Amazon Web Services (AWS) серед державних установ США.