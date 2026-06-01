"Кешбеком на пальне" скористалися 2,3 мільйона українців: програма завершена

Національною програмою "Кешбек на пальне", яка діяла з 20 березня по 31 травня, скористалися 2,3 млн українців.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, "кешбек на пальне" був тимчасовим антикризовим інструментом фінансової підтримки українців у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи.

Національна програма діяла з 20 березня по 31 травня та дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального.

Свириденко зауважила, що 91% користувачів цієї програми — власники автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна.

Очільниця уряду підкреслила, що за час дії програми було відкрито близько 500 тисяч нових карток "Національного кешбеку", що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів.

Накопичені кошти кешбеку можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони. Кошти необхідно повністю використати до 30 червня 2026 року включно. Усі невикористані станом на кінець дня 30 червня фінансові ресурси повернуться до державного бюджету.

Кешбек на пальне

В Україні з 20 березня 2026 року розпочали програму "Національний кешбек" на пальне.

У рамках цієї програми українці отримували компенсацію:

15% - на дизель;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

Варто зазначити, що державний бюджет на 2026 рік не передбачає прямих видатків на програму "Національний кешбек". Її фінансування здійснюється на підставі окремих рішень уряду з резервного фонду бюджету. За урядовими розрахунками, фінансування програми може скласти від 4 до 6 млрд грн.

Разом з тим, заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк оцінив можливі витрати на держпрограму з компенсації вартості пального до травня в межах 10,5 млрд грн. Железняк підрахував, що щомісяця в Україні в середньому споживають близько 300 млн літрів дизельного пального, 222 млн літрів бензину та 150 млн літрів автогазу. Відповідно, на фінансування програми кешбеку на паливо з державного бюджету знадобиться близько 5,26 млрд грн щомісяця.