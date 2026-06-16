Чи відкриють аеропорт у Львові під час війни - відповідь Садового

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що відновлення роботи Міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького під час воєнного стану залежить насамперед від гарантій безпеки для пасажирів, авіакомпаній та міжнародних перевізників.

Як пише Delo.ua, про це інформує Главком.

За словами міського голови, наразі тривають дискусії щодо механізмів, які могли б забезпечити безпечне виконання цивільних авіарейсів в умовах війни. Він наголосив, що питання відкриття аеропорту виходить далеко за межі технічної готовності летовища та пов’язане насамперед із гарантуванням безпеки польотів.

Садовий зазначив, що йдеться не лише про захист українських громадян, а й про безпеку іноземних пасажирів, роботу авіакомпаній та страхове покриття рейсів. Саме тому для відновлення авіасполучення необхідне комплексне рішення за участю міжнародних партнерів.

Водночас мер Львова підкреслив, що навіть наявність сучасних систем протиповітряної оборони та близькість міста до кордону з Польщею не усувають ризиків, пов’язаних із можливим застосуванням Росією балістичних ракет.

На його переконання, відкриття аеропорту стане можливим лише після досягнення відповідних міжнародних домовленостей, які забезпечать належний рівень безпеки для цивільної авіації та дозволять відновити регулярні польоти.

Львівський аеропорт під загрозою через розбудову села

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани забудовників звести на території Сокільників поблизу львівського аеропорту масштабний житловий масив, розрахований на десятки тисяч мешканців.

Місто виступає проти і пропонує альтернативу: створити на цій території економічну зону з потенціалом до 10 тисяч робочих місць.

Йдеться про формати, які зазвичай з’являються поблизу аеропортів:

логістичні центри,

склади,

офіси,

великі торгові об’єкти.

Міськрада Львова виступила проти затвердження нового генплану Сокільників, заявивши, що його ухвалили з порушеннями, а будівництво житлових кварталів на території загальною площею понад 50 га біля Львова призведуть до транспортного колапсу й створять потенційні загрози для функціонування аеропорту.

Через це міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генпрокурора з проханням розслідувати законність дій Сокільницької сільради.

Наразі Львівська міська рада домагається в суді визнати протиправним рішення Сокільницької сільської ради про зміну меж села Сокільники. Щодо цього нещодавно з’явилося рішення Верховного Суду.

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького була занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Адміністрація летовища заявляла, що план розвитку території біля аеродрому, який запропонувала сільська рада Сокільників, має потенційну загрозу для стабільної роботи і може призвести до закриття аеропорту у Львові.

24 квітня було підписано меморандум щодо врегулювання публічного конфлікту довкола розвитку аеропорту, який підписали Сокільницька територіальна громада та державне підприємство летовища.

На меморандум різко відреагував мер Львова Андрій Садовий та заявив, що "громада це не проковтне" такого рішення, яке "зупинить розвиток міста і поставить хрест на майбутньому аеропорту".