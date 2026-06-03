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Міноборони підтримало збереження земель біля аеропорту "Львів" від забудови

Аеропорт "Львів"
У Сокільниках можуть відмовитися від житлової забудови біля аеропорту

Міністерство оборони виступило проти житлової забудови на територіях поблизу міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького. У відомстві наголосили, що ці землі мають залишатися резервом для майбутнього розвитку летовища.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Львівської міської ради.

Міноборони не підтримало житлову забудову

Перший заступник міністра оборони Олексій Вискуб зазначив, що відомство підтримує недопущення забудови приаеродромної території аеропорту "Львів", який є стратегічно важливим об’єктом. За його словами, летовище має статус аеродрому спільного використання цивільною та державною авіацією та виконує важливі завдання, пов’язані з обороноздатністю країни, гуманітарною та військовою логістикою.

У Міноборони також наголосили на зацікавленості у подальшому розширенні можливостей аеропорту та розвитку його інфраструктури. Саме тому відомство підтримує збереження земель Сокільницької громади без житлової забудови, розглядаючи їх як резерв для майбутнього розвитку летовища та можливого використання в інтересах сил безпеки і оборони.

У листі також зазначається, що питання подальшого використання цих територій можуть бути розглянуті за участі Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій, а також Державної авіаційної служби.

Львівський аеропорт під загрозою через розбудову села

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани забудовників звести на території Сокільників поблизу львівського аеропорту масштабний житловий масив, розрахований на десятки тисяч мешканців.

Місто виступає проти і пропонує альтернативу: створити на цій території економічну зону з потенціалом до 10 тисяч робочих місць.

Йдеться про формати, які зазвичай з’являються поблизу аеропортів:

  • логістичні центри, 
  • склади, 
  • офіси, 
  • великі торгові об’єкти.

Міськрада Львова виступила проти затвердження нового генплану Сокільників, заявивши, що його ухвалили з порушеннями, а будівництво житлових кварталів на території загальною площею понад 50 га біля Львова призведуть до транспортного колапсу й створять потенційні загрози для функціонування аеропорту.

Через це міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генпрокурора з проханням розслідувати законність дій Сокільницької сільради.

Наразі Львівська міська рада домагається в суді визнати протиправним рішення Сокільницької сільської ради про зміну меж села Сокільники. Щодо цього нещодавно з’явилося рішення Верховного Суду.

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького була занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Адміністрація летовища заявляла, що план розвитку території біля аеродрому, який запропонувала сільська рада Сокільників, має потенційну загрозу для стабільної роботи і може призвести до закриття аеропорту у Львові.

24 квітня було підписано меморандум щодо врегулювання публічного конфлікту довкола розвитку аеропорту, який підписали Сокільницька територіальна громада та державне підприємство летовища.

На меморандум різко відреагував мер Львова Андрій Садовий та заявив, що "громада це не проковтне" такого рішення, яке "зупинить розвиток міста і поставить хрест на майбутньому аеропорту".

Автор:
Ольга Опенько
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