Аеропорт "Львів" заявляє про загрозу закриття: біля злітної смуги планують будівництво багатоповерхівок

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Про це повідомила пресслужба аеропорту.

Зазначається, що новий генеральний план села Сокільники передбачає масштабну житлову забудову поблизу летовища, що викликає занепокоєння через потенційні загрози для функціонування аеропорту та прилеглої інфраструктури.

Будинки будуть в зоні шумового впливу аеропорту

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Згідно з листом департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації, проектні рішення змін до генерального плану необхідно погодити з експлуатантом аеродрому та уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

"Проте погодження проєктних рішень, зокрема щодо функціонального призначення територій, нами не здійснювалось. Саме ці функціональні аспекти проєктних рішень можуть призвести до негативних наслідків для майбутнього Міжнародного аеропорту “Львів", – заявили у ДП "Міжнародний аеропорт "Львів".

Посилаючись на Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, керівництво летовища стверджує, що житлова забудова на приаеродромних ділянках насправді спричинить ризики та дискомфорт майбутніх мешканців, так як забезпечити шумозахисні заходи для такої великої території від джерела шуму, що знаходиться у повітряному просторі буде надзвичайно складно. Як наслідок, тисячі людей буде розселено у зоні з постійними факторами негативного впливу на здоров`я.

"За умови реалізації запланованих житлових масивів стають ймовірними масові звернення мешканців зі скаргами на шум і вимогами обмеження роботи аеропорту, що ставить під загрозу його повноцінне функціонування та розвиток. Аеропорт “Львів” є об’єктом стратегічного значення, частиною національної транспортної та безпекової інфраструктури, і його можливості розвитку не мають бути обмежені подібними містобудівними рішеннями", - підкреслюється у зверненні.

Також керівництво аеропорту звертає увагу на потенційне збільшення кількості мешканців та непрораховану в генплані Сокільників відповідну інфраструктуру. Там зазначають, що прилеглі вулиці "будуть заблоковані заторами приватного автотранспорту, що, в перспективі заблокує доступ до аеропорту як з боку Львова, села Сокільники, так і з боку інших населених пунктів області".

"Зважаючи на вищенаведене, вважаємо, що запропонований формат розвитку приаеродромної території в межах с. Сокільники створює потенційну довгострокову загрозу стабільній роботі аеропорту. Після відновлення цивільного авіасполучення ДП "МА "Львів" ім. Данила Галицького", завдяки своєму стратегічному географічному розташуванню та сучасній інфраструктурі, має всі передумови для трансформації в потужний транспортний хаб Західної України. У зв’язку з цим просимо взяти до уваги зазначені вище загрози, які можуть призвести до закриття аеропорту", - наголошується у зверненні.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення,яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

За "оптимістичним сценарієм" міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького (LWO) може відновити польоти на початку літа.