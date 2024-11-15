Україна домовляється з ЄС про відновлення польотів: який аеропорт можуть відкрити першим

Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році. У 2025 році може відновити свою роботу аеропорт у Львові.

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Про це пише Reuters.

Державіслужба планує поетапне відкриття неба України для авіаперельотів

Як заявив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон, Україна, незважаючи на війну, може відкрити перший аеропорт у Львові наступного року та відновити авіасполучення.

За його словами, Київ веде перемовини з європейськими авіаційними властями та авіакомпаніями щодо відновлення деяких авіасполучення протягом майже року..

"Якщо регулюючі органи погодяться, що відкрити небо буде безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь готова підтримати зусилля з відновлення авіасполучення, — сказав Еллісон.

Він підкреслив, що це може статися у 2025 році, додавши, що "забезпечення безпеки повітряного простору є першочерговим завданням.

Еллісон вважає, що авіаційний ринок чекає, "коли з'явиться впевненість у тому, що відновлення авіасполучення може пройти за сценарієм із меншими ризиками".

Державіаслужба у письмовому коментарі виданню повідомила, що розглядає можливість поетапного та обмеженого відкриття повітряного простору для цивільної авіації "за умови оцінки та зниження ризиків до прийнятного рівня та впровадження додаткових заходів безпеки", але не називає жодних часових рамок.

Як пише Reuters, Львівська область, яка межує з Польщею, рідше піддається російським атакам порівняно з іншими регіонами України, хоча російські війська атакували її газову та енергетичну інфраструктуру та завдавали ударів дронами й ракетами. Тому саме аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що в Україні повинен працювати хоча б один аеропорт, але це питання мають вирішити експерти з безпеки.

Авіасполучення в Україні

Нагадаємо, у 2023 році було чимало розмов про те, що, можливо, відновлять авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року. Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називав, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" до кінця січня 2025 року. Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів у січні 2025 року.