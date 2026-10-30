Немає покупців: американські компанії відмовляються купувати дизельне пальне у РФ

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа непублічно заохочують американські компанії приймати партії російського дизельного пального, які прямують до Сполучених Штатів. Водночас бізнес побоюється юридичних наслідків і репутаційних втрат.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Washington Sun.

Немає покупців

За даними видання, американські компанії не поспішають купувати російське пальне через можливі порушення санкційного законодавства. Демократи в Конгресі стверджують, що відповідний указ Трампа суперечить чинним обмеженням.

Попри це, Москва й Вашингтон наполегливо намагаються переконати бізнес прийняти вантажі, зокрема пропонуючи значні знижки. Однак протягом кількох тижнів продавцям так і не вдалося знайти покупців у США. За даними співрозмовників видання, на момент завантаження пального на танкери підтверджених замовників не було.

У Міністерстві фінансів США заявили, що ліцензія на придбання російського дизеля відповідає попередній практиці відомства, а його дії залишаються в межах чинного законодавства.

Танкери можуть змінити пункт призначення

Водночас сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав власників суден змінити курс і не доставляти російське пальне до американських портів. Він попередив, що компанії можуть зіткнутися з юридичними наслідками в майбутньому, навіть якщо нинішня адміністрація не вживатиме заходів.

Блюменталь також вимагає розкрити інформацію про продавців, потенційних покупців, операторів терміналів і страховиків, залучених до операції.

У міру наближення російських суден до берегів США створюються передумови для протистояння між приватним сектором, адміністрацією та демократами.

Видання прогнозує, що це стане ключовим випробуванням одноосібних повноважень президента, що матиме значні наслідки для зовнішньої політики країни.

За оцінками галузевих аналітиків, танкери можуть зрештою змінити пункт призначення на Бразилію, яка закуповує значні обсяги російського дизельного пального після запровадження санкцій США у 2022 році.

Раніше член юридичного комітету Палати представників США Джеймі Раскін попередив, що американські нафтові компанії, які імпортують російський дизель, понесуть за це відповідальність згідно з федеральним законом США.

Також демократи Конгресу США звернулися до найбільших американських банків та портів із вимогою зберегти всі документи, пов'язані з потенційним імпортом або іншими операціями щодо російського дизельного пального.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.