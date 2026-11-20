Внаслідок російської повітряної атаки в ніч на 20 листопада зазнали пошкоджень об'єкти ПрАТ “АК ”Київводоканал". Серед співробітників підприємства є загиблі та поранені, а в частині столиці зафіксовано перебої з водопостачанням.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

Зазначається, що окрім прямих пошкоджень інфраструктури водоканалу, на роботу мережі вплинули удари по енергетичній системі. Через це у столиці виникли збої у подачі води.

"Наразі у Печерському районі спостерігається зниження тиску у водопровідній мережі. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", - йдеться у повідомленні.

На підприємстві підтвердили, що внаслідок нічного обстрілу загинули та постраждали працівники Київводоканалу — наразі точна інформація уточнюються.

Аварійні бригади та фахівці підприємства вже працюють на місцях, щоб стабілізувати роботу системи та якнайшвидше відновити нормативний тиск у мережі.

Нагадаємо, внаслідок російської балістичної атаки 20 листопада в Києві пошкоджено Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости, повторно влучання сталося в Південний міст. Рух між берегами столиці ускладнено.