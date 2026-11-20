Внаслідок російської балістичної атаки 20 листопада в Києві пошкоджено Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости, повторно влучання сталося в Південний міст. Рух між берегами столиці ускладнено.

Як пише Dilo, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок балістичної атаки на столицю є пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Рух з правого на лівий берег на ньому наразі закритий.

Кличко зазначив, що також пошкодження зафіксували на Дарницькому мості. Стан споруди фахівці оцінять після закінчення повітряної тривоги.

Крім того, знову було влучання і в Південний міст, на ньому рух наразі залишається в обмеженому режимі: дозволений тільки з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.

Через ускладнене сполучення між берегами мер закликав мешканців без гострої потреби не виїжджати в місто, а установи й підприємства, де можливо, перевести співробітників на дистанційну роботу.

Громадський транспорт курсує зі змінами

В Київській міській державній адміністрації повідомили, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух тролейбусів у частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів.

Також змінили рух автобуси №№ 110, 111, 112 – через перекриття руху на Подільському мостовому переході в напрямку лівого берега. Рух автобусів організовано Північним мостом.

Росіяни атакують столичні мости не вперше.

17 листопада у Києві перекривали рух Північним і Південним мостами внаслідок російських ударів. Громадський транспорт, маршрути якого пролягали через ці переправи, курсував зі змінами.

У Києві побудують переправи через Дніпро

Зауважимо, через можливі удари по мостах Київ ризикує опинитися розділеним на дві частини, але понтонні переправи зможуть забезпечити лише половину автомобільного трафіку. Наразі через столичні мости щодня проїжджає близько 600 тисяч автомобілів.

На роботи з будівництва понтонних переправ виділено 2,2 млрд. грн.: 1,2 млрд візьмуть з державного бюджету, ще 1 млрд дає Київ.

Також у Києві побудують щонайменше два нові мобільні мости завдяки підтримці західних партнерів. Їх планується встановити протягом 3-4 місяців після підготовки під'їзних колій.

Крім того, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України вже розпочало підготовку проєкту тунелю під Дніпром у Києві, який обговорили із представниками американської компанії Robbins, що спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні.

Раніше міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник заявляв, що будівництво найпростішого тунелю без метрополітену під Дніпром у Києві може коштувати 400-500 млн доларів. Реалізація проєкту триватиме близько двох-трьох років.

Також народний депутат Олександр Качура публікував офіційний лист від американської компанії Robbins та американо-канадської компанії ABROOK inc із пропозицією українському уряду щодо тунелів під Дніпром.

Але на думку експертів, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Місця розміщення переправ визначатиме військове командування.

Альтернативні шляхи через річку Дніпро в Києві включатимуть понтонні мости та пороми, але вони матимуть і обмеження на певний вид транспорту, і на обсяги пасажиропотоку.