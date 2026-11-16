Міністр озвучив вартість та строки будівництва тунелю під Дніпром у Києві

Будівництво найпростішого тунелю без метрополітену під Дніпром у Києві може коштувати 400-500 млн доларів. Реалізація проєкту триватиме близько двох-трьох років.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, передає УНІАН.

"Орієнтовна вартість найпростішого тунелю без метрополітену - 400-500 млн доларів", - сказав він.

За його словами, наразі тривають попередні переговори з Європейським інвестиційним банком щодо залучення 100 млн доларів, які дозволили б розпочати будівництво тунелю.

Калашник підкреслив, що для реалізації проєкту можуть використати напрацювання попередніх років, однак наявні проєкти потребують актуалізації.

“До нас звернулась компанія-посередник з такою ініціативою. Це неодмінно треба робити. Якщо ми почнемо сьогодні, то років через три закінчимо, через три почнемо - через шість закінчимо. Наразі все в процесі ідеї, концепції і проєктування. Варто починати вже зараз", - зауважив міністр.

Прокласти тунель під Дніпром

Народний депутат Олександр Качура опублікував офіційний лист від американської компанії Robbins та американо-канадської компанії ABROOK inc із пропозицією українському уряду щодо тунелів під Дніпром.

На прохідку тунелю завдовжки 500-3000 м озвучувались орієнтовні строки прохідницьких робіт від 3 до 12 місяців від моменту, коли всі технічні деталі вже остаточно погоджені.

Раніше повідомлялося, що американський консорціум пропонував українському уряду побудувати в Києві тунель під Дніпром за механізмом державно-приватного партнерства.

Проєкт передбачав тунель від Галицької площі через район бульвару Тараса Шевченка до станції метро "Бориспільська".

Водночас перспективи реалізації такого масштабного проєкту викликають сумніви в експертів. Зокрема, фахівець з транспортного планування Дмитро Беспалов вважає, що в умовах війни та обмежених бюджетних ресурсів України будівництво тунелю не є пріоритетним завданням. На його думку, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

У Києві побудують переправи через Дніпро

Нагадаємо, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Місця розміщення переправ визначатиме військове командування.

Альтернативні шляхи через річку Дніпро в Києві включатимуть понтонні мости та пороми, але вони матимуть і обмеження на певний вид транспорту, і на обсяги пасажиропотоку.