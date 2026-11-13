У Києві планують побудувати вісім мостових переправ: дві можуть запрацювати у 2027 році

У Києві планують збудувати вісім нових мостових переправ, дві з яких можуть ввести в експлуатацію вже у 2027 році. Будівництво цих об'єктів розпочалося за підтримки фінансування з резервного фонду та міської програми. За оцінкою уряду, перші дві переправи дадуть змогу збільшити транспортну пропускну спроможність столиці приблизно на 15%.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час години запитань до уряду.

Будівництво мостів

Міністр наголосив, що розвиток мостової інфраструктури Києва має стратегічне значення через високе транспортне навантаження та необхідність забезпечувати безперебійне сполучення між районами міста.

За словами Калашника, столичні мости належать до об'єктів інфраструктури з підвищеним ризиком ураження. Це пов'язано як із їхньою важливістю для транспортної системи, так і з великою кількістю людей, які щодня користуються цими маршрутами.

ЄІБ може долучитися до фінансування

Для продовження будівництва Україна також працює над залученням міжнародної фінансової допомоги.

За словами міністра, попередні домовленості з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) передбачають можливість залучення додаткового грантового фінансування в розмірі 100 тис. євро. Ці кошти мають допомогти забезпечити безперервність робіт.

Водночас фінансування з резервного фонду та міської програми вже передбачили для реалізації перших двох проєктів.

Розвиток мостової інфраструктури передбачений не лише для столиці. Загалом в Україні планують побудувати 21 мостову переправу через три річки.

Перелік об'єктів попередньо узгодили з регіонами. Проєкти мають сприяти відновленню транспортного сполучення та підвищенню пропускної спроможності інфраструктури.

Нагадаємо, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Але на думку експертів, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.