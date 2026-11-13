В Киеве планируют построить восемь мостовых переправ: две могут заработать в 2027 году

В Киеве планируется построить восемь новых мостовых переправ, две из которых могут ввести в эксплуатацию уже в 2027 году. Строительство этих объектов началось при поддержке финансирования из резервного фонда и городской программы. По оценке правительства, первые две переправы позволят увеличить транспортную пропускную способность столицы примерно на 15%.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время часа вопросов к правительству.

Строительство мостов

Министр подчеркнул, что развитие мостовой инфраструктуры Киева имеет стратегическое значение из-за высокой транспортной нагрузки и необходимости обеспечивать бесперебойное сообщение между районами города.

По словам Калашника, столичные мосты относятся к объектам инфраструктуры с повышенным риском поражения. Это связано как с их важностью для транспортной системы, так и с большим количеством людей, ежедневно пользующихся этими маршрутами.

ЕИБ может присоединиться к финансированию

Для продления строительства Украина также работает над привлечением международной финансовой помощи.

По словам Министра, предварительные договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) предусматривают возможность привлечения дополнительного грантового финансирования в размере 100 тыс. евро. Эти средства должны помочь обеспечить непрерывность работ.

В то же время финансирование из резервного фонда и городской программы уже предусмотрено для реализации первых двух проектов.

Развитие мостовой инфраструктуры предусмотрено не только столице. Всего в Украине планируется построить 21 мостовую переправу через три реки.

Список объектов предварительно согласовали с регионами. Проекты должны способствовать восстановлению транспортного сообщения и повышению пропускной способности инфраструктуры.

Напомним, в Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Но, по мнению экспертов, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.