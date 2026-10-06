Будівництво тунелю під Дніпром у Києві не вирішить транспортної проблеми: що потрібно робити

Тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Як пише Dilo, про це заявив експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов, передає УНІАН.

За його словами, будівництво тунелю під Дніпром - це дуже далека перспектива.

Діалог щодо тунелю "не має жодного сенсу"

"Навіть якщо ми почнемо зараз, то нам знадобиться мінімум два роки на проєктування і мінімум п’ять років на будівництво, якщо все буде добре", - зауважив Беспалов.

Експерт нагадав, що на будівництво треба виділити кілька мільярдів доларів.

"У нас зараз не найкраща ситуація з фінансуванням. І в нас є на що витрачати ці мільярди доларів. Бодай на ремонти існуючих мостів", - наголосив Беспалов.

Саме тому він вважає, що наразі діалог щодо тунелю "не має жодного сенсу", адже він "не наближає нас до вирішення транспортної проблеми сполучення берегів Дніпра".

На думку експерта, в цьому питанні потрібен комплекс заходів, зокрема:

захист мостів протиповітряною обороною та засобами радіоелектронної боротьби;

перехід на роботу з дому;

визначення пріоретету руху транспорту виділеними смугами.

Водночас Беспалов переконаний, що захист мостів сітками чи бетоном - це погана ідея, адже деякі споруди "у аварійному стані, і вони можуть не витримати на собі додаткову вагу".

Нагадаємо, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро із наступного тижня на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Спорудити тунель під річкою

До речі, тунелі під Дніпром у Києві вже намагалися будувати, ще у 1930-х. Напередодні Другої світової в столиці розгорнули "Будівництво №1", відоме як "сталінське метро". Планували прокласти два тунелі з Оболоні на сучасну Троєщину та з Жукового острова на Осокорки. Роботи так і не закінчили.

Загалом, спорудити тунель під річкою цілком реально. Усе впирається лише у складну гідрогеологію Києва та мільярдні бюджети.

Росія почала бити по мостах у Києві

4 жовтня у Києві російський дрон атакував Північний міст — там пошкоджено дорожнє полотно.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві — було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.

Росіяни били по Південному мосту в Києві. Уперше це відбулося вдень 1 жовтня — окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту — рух здійснюється через Дарницький.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

У зв’язку з атаками під час повітряної тривоги рух транспорту будуть обмежувати на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах, але на 15 хвилин. Інші працюватимуть без обмежень.