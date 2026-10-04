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У Києві дрон удруге атакував Північний міст (ВІДЕО)

У Києві дрон удруге атакував Північний міст
У Києві дрон удруге атакував Північний міст. Фото: t.me/kyiv_hey

4 жовтня у Києві російський дрон атакував Північний міст — там пошкоджено дорожнє полотно.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ казали про рух російського реактивного безпілотника біля Труханового острова в Києві.

Кличко заявив, що внаслідок удару пошкоджень також зазнала тепломагістраль, через що в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. 

У мережі з’явилися відео влучання по мосту: як видно, в цей час по ньому рухалися автомобілі.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві — було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.

Росія почала бити по мостах у Києві

Раніше росіяни били по Південному мосту в Києві. Уперше це відбулося вдень 1 жовтня — окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту — рух здійснюється через Дарницький.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

У зв’язку з атаками під час повітряної тривоги рух транспорту будуть обмежувати на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах, але на 15 хвилин. Інші працюватимуть без обмежень.

Автор:
Світлана Манько

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