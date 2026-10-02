Росія вранці знову атакувала Південний міст: його та міст Патона перекрили в обох напрямках

Через атаки Росії у Києві тимчасово обмежений рух громадського транспорту окремими мостами. Південний міст та міст Патона перекриті в обох напрямках, а міст Метро перекритий в напрямку правого берега.

Як пише Dilo, про це повідомляє Київська міська адміністрація.

Зазначається, що рух автобусів №№ 22, 91 організований через Дарницький міст.

Рух автобусів №№ 51, 55, 115 та 118-Д також організований через Дарницький міст.

Рух тролейбусів організований:

маршрут № 43: Кібернетичний центр – площа Либідська;

маршрут № 50: вул. Милославська – Дарницька площа.

Рух автобуса № 1-М організований через Подільський міст.

Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві

Рано вранці 2 жовтня російський дрон знову влучив у Південний міст у Києві.

"Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив міський голова Віталій Кличко

До цього ввечері 1 жовтня РФ повторно вдарила по Південному мосту в Києві: є влучання в дорожнє полотно

Близько 21:50 про це повідомив Кличко.

"Влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце", - написав він.

Згодом міський голова додав, що внаслідок влучання БПЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

"Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений", - написав він.

1 жовтня у Києві після двох влучань безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту вже зупиняли рух метро та наземного громадського транспорту спорудою.