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Українська балістика в дії: Зеленський показав перше бойове застосування FP-7 (ВІДЕО)

FP-7 Fire Point
ЗСУ вперше застосували тактичну балістику FP-7

Президент України Володимир Зеленський продемонстрував перше бойове застосування вітчизняної тактичної балістичної ракети FP-7.

Як пише Dilo, відповідне відео глава держави оприлюднив на своїй сторінці.

"Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво", — зазначив Зеленський.

Про ракету FP-7

FP-7 — балістична ракета, призначена для доставки бойового навантаження масою до 200 кг та ураження цілей на відстані до 250 км, йдеться на сайті Fire Point.

Система запуску базується на наземній платформі, що забезпечує високу стратегічну гнучкість, мобільність і можливість швидкого розгортання. Такий підхід дозволяє адаптувати застосування комплексу до змінних вимог місії та різних сценаріїв використання.

FP-7 розробляється як балістичний перехоплювач для програми "Freyja". До завершення повної інтеграції в систему вона розглядається як економічно ефективна альтернатива американській ATACMS.

Нагадаємо, перше бойове випробування антибалістичної системи Freyja від оборонної компанії FirePoint очікується до середини 2027 року. Розробка української системи йде прискореними темпами, а компанія розраховує здійснити перше перехоплення балістичної цілі до середини наступного року. Це означає стиснення 40-річної програми до трохи більше ніж двох років.

Автор:
Тетяна Бесараб

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