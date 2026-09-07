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Україна прискорює роботу над FREYJA: Зеленський анонсував зустрічі з партнерами

ракета
Україна прискорює роботу над FREYJA / Depositphotos

Україна найближчим часом проведе зустрічі з державами та компаніями, залученими до розробки спільної антибалістичної програми FREYJA.

 Про це пише Dilo, з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

Україна прискорює FREYJA

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка, під час якої, зокрема, обговорювали подальшу роботу у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

За словами глави держави, найближчим часом заплановані зустрічі з представниками держав і компаній, які беруть участь у розробці спільної антибалістичної програми FREYJA.

Зеленський зазначив, що відповідні питання готують до розгляду на засіданні Ставки. Паралельно триває робота над розвитком додаткових далекобійних спроможностей України.

Президент додав, що після завершення відповідної роботи її результати також винесуть на розгляд Ставки. Контроль за виконанням ухвалених рішень здійснює секретар РНБО.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності повної реалізації попередніх рішень, спрямованих на протидію російським ударним безпілотникам та прискорення відповідних виробничих процесів.

Глава держави подякував усім розробникам і виробникам, які працюють над посиленням оборонних можливостей України, за професійний підхід.

Що відомо про систему Freyja

Україна та дев’ять європейських держав 13 липня 2026 року підписали декларацію про створення Інтегрованої антибалістичної коаліції. Її флагманським проєктом стала система Freyja, яка має поєднати український перехоплювач FP-7.X із європейськими радарами, засобами наведення та системою управління вогнем.

Однією з ключових особливостей проєкту має стати вартість української ракети-перехоплювача. За оцінкою компанії Fire Point, вона становитиме до €1 млн, або близько $1,14 млн. Це суттєво менше за вартість американської ракети PAC-3 MSE для комплексів Patriot, яка в бюджеті армії США на 2026 рік оцінюється у $3,33 млн за сам перехоплювач і $3,87 млн з урахуванням супутнього обладнання.

Fire Point також розраховує на значні темпи виробництва. Після виходу на серійний випуск компанія планує виготовляти до 2000 перехоплювачів FP-7.X на рік.

Наразі Freyja перебуває на етапі інтеграції українського перехоплювача з європейськими компонентами. Зокрема, до проєкту залучені виробники радарів, систем наведення та командування, а Fire Point виступає розробником і виробником FP-7.X.

Автор:
Ольга Опенько

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