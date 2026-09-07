Украина ускоряет работу над FREYJA: Зеленский анонсировал встречи с партнерами

Украина в ближайшее время проведет встречи с государствами и компаниями, вовлеченными в разработку совместной антибаллистической программы FREYJA.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.

Украина ускоряет FREYJA

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко, в ходе которого, в частности, обсуждали дальнейшую работу в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам главы государства, в ближайшее время запланированы встречи с представителями государств и компаний, участвующих в разработке совместной антибаллистической программы FREYJA.

Зеленский отметил, что соответствующие вопросы готовятся к рассмотрению на заседании Ставки. Параллельно идет работа над развитием дополнительных дальнобойных возможностей Украины.

Президент добавил, что после завершения соответствующей работы ее результаты также будут вынесены на рассмотрение Ставки. Контроль за исполнением принятых решений осуществляет секретарь СНБО.

Отдельно Зеленский отметил необходимость полной реализации предварительных решений, направленных на противодействие российским ударным беспилотникам и ускорение соответствующих производственных процессов.

Глава государства поблагодарил всех разработчиков и производителей, работающих над усилением оборонных возможностей Украины, за профессиональный подход.

Что известно о системе Freyja

Украина и девять европейских государств 13 июля 2026 подписали декларацию о создании Интегрированной антибаллистической коалиции. Ее флагманским проектом стала система Freyja, объединяющая украинский перехватчик FP-7.X с европейскими радарами, средствами наведения и системой управления огнем.

Одной из ключевых особенностей проекта должна стать стоимость украинской ракеты-перехватчика. По оценке компании Fire Point, она будет составлять до €1 млн, или около $1,14 млн. Это существенно меньше стоимости американской ракеты PAC-3 MSE для комплексов Patriot, которая в бюджете армии США на 2026 год оценивается в $3,33 млн за сам перехватчик и $3,87 млн с учетом сопутствующего оборудования.

Fire Point также рассчитывает на большие темпы производства. После выхода на серийный выпуск компания планирует производить до 2000 перехватчиков FP-7.X в год.

Пока Freyja находится на этапе интеграции украинского перехватчика с европейскими компонентами. В частности, в проект привлечены производители радаров, систем наведения и командования, а Fire Point выступает разработчиком и производителем FP-7.X.