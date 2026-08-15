Ракеты втрое дешевле Patriot: кто профинансирует для Украины европейскую противоракетную программу Freyja

Украина и девять европейских государств 13 июля 2026 подписали декларацию о создании Интегрированной антибаллистической коалиции. Ее флагманский проект Freyja должен объединить украинскую ракету-перехватчик FP-7.X с европейскими радарами, средствами наведения и системой управления огнем.

Fire Point оценивает будущий перехватчик в сумму до 1 млн евро — примерно $1,14 млн. Это почти в три раза меньше стоимости PAC-3 MSE для Patriot, которая в бюджете армии США на 2026 год составляет $3,33 млн. за саму ракету и $3,87 млн. с сопутствующим оборудованием. Компания также планирует после запуска серийного производства выпускать до 2000 перехватчиков в год.

Однако пока у Freyja нет согласованного бюджета, взносов от государств и серийного заказа, а первое испытание с перехватом баллистической мишени запланировано на 2027 год.

Delo.ua исследовало, кто может профинансировать проект, какие компании готовы предоставить ключевые компоненты и действительно ли Freyja сможет стать более доступной альтернативой Patriot.

Что именно строят в пределах Freyja

Freyja — не отдельная ракета, а будущий комплекс противоракетной обороны. В него должны войти перехватчики и пусковые установки, радары обнаружения и сопровождения целей, средства наведения, защищенная связь и командный пункт, объединяющий все компоненты в единую систему.

Главным архитектором и интегратором проекта выступает украинская Fire Point, известная как производитель ракеты "Фламинго". Компания разрабатывает перехватчик FP-7.X, пусковую установку и часть систем управления. Европейские партнеры должны предоставить радары, сенсоры, электронику наведения и командно-штабные решения.

"Мы сейчас ее дорабатываем. У других есть радары и другие критические компоненты. Поэтому важно действительно объединить усилия", — объяснял Владимир Зеленский во время первой встречи участников программы.

FP-7.X является экспериментальной перехватывающей модификацией баллистической ракеты FP-7, которую Fire Point разрабатывает для ударов по наземным целям. В системе Freyja она должна стать основным средством поражения воздушных целей.

Июльская встреча в Париже. Фото: сайт ОП

В июне 2026 года ракета выполнила первый публично подтвержденный управляемый маневренный полет. Однако баллистическую мишень она еще не перехватывала, сообщило Reuters. То есть речь шла о летном испытании самой ракеты, а не о проверке готовой системы ПРО.

Нынешняя версия FP-7.X, по данным Janes, использует осколочную боевую часть. Она должна поражать цель взрывом и потоком обломков. На следующем этапе Fire Point планирует создать перехватчик hit-to-kill, уничтожающий баллистическую ракету путем прямого столкновения.

"Если перехват происходит взрывом, шанс уничтожить боевую нагрузку цели очень низок", — пояснила CEO Fire Point Ирина Терех. Поэтому версия hit-to-kill должна стать следующим этапом развития FP-7.X.

Разработчик называет целевую скорость до 2200 м/с и высоту перехвата от 20 до 25 км. Однако эти показатели еще не подтверждены испытаниями против баллистической мишени.

Freyja строится по принципу открытой архитектуры. Это должно позволить странам выбирать совместимые компоненты разных производителей — например, датский радар Weibel или решение шведской Saab — без полной перестройки комплекса.

Fire Point также заявляет, что исходный код и протокол управления должны контролировать участники коалиции, а не один поставщик. "Пользователь должен быть уверен, что у нас нет возможности выключить наше оружие", — объяснял Le Monde соучредитель Fire Point Денис Штиллерман.

Речь идет о попытке избежать зависимости от одного производителя, контролирующего программное обеспечение, обновление и совместимость компонентов. Однако открытая архитектура Freyja пока остается заявленным принципом будущей системы, а не проверенной характеристикой готового комплекса.

Поэтому ориентировочную цену FP-7.X нельзя считать стоимостью всей Freyja. Отдельно придется оплачивать радары, пусковые установки, командный пункт, интеграцию, испытания, обучение и техническую поддержку.

Кто участвует и какие договоренности уже есть

Официальный список участников парижской встречи антибаллистической программы содержит 12 компаний: Fire Point, Kongsberg, Thales, Safran, MBDA, Eurosam, Saab, Diehl Defence, Weibel Scientific, Hensoldt, Sener и Leonardo.

Однако присутствие компании на презентации еще не означает подписанный контракт или согласованный объем работ. Самый конкретный публичный документ меморандум Fire Point и Hensoldt, заключенный 16 июня 2026 года. Он предусматривает сотрудничество по радарам, в частности TRML-4D, но не является контрактом на закупку серийных комплексов.

Относительно Kongsberg, Diehl, Thales, Leonardo и других компаний корректнее говорить о переговорах, потенциальных ролях или участии в формировании архитектуры. Полные контракты, их стоимость и окончательное распределение ответственности стороны не обнародовали.

Кто финансирует Freyja

Согласованного общего бюджета Freyja в открытых источниках нет. В Декларации десяти государств говорится о создании совместных оперативных требований, технических групп, механизмов управления и дорожной карты. Что касается денег, документ содержит лишь намерение искать возможности финансирования исследований и разработки.

Международный руководящий комитет в конце июля только готовился впервые собраться и оценить затраты на R&D, сообщал Reuters заместитель секретаря СНБО Давид Алоян.

Один из вариантов — создание отдельного органа или фонда, аккумулирующего вклады государств и обеспечивающего программе стабильное финансирование. Однако решение о таком фонде, его капитале и долях участников публично не объявлено. По словам Алояна, коалиция должна стать практическим механизмом реализации проекта, а не остаться политическим форматом.

Самый конкретный вклад предложила Франция. В совместной декларации Парижа и Киева она пообещала содействовать сотрудничеству украинских разработчиков с французскими компаниями и предоставить экспертизу Генеральной дирекции по вооружениям DGA. В то же время, документ не содержит суммы, выделенной именно на Freyja.

Примечательно, что для четырех систем SAMP/T NG в той же декларации источник финансирования назван прямо — транши Ukraine Support Loan в 2026 и 2027 годах. Для Freyja подобной финансовой конструкции пока нет.

Теоретически одним из будущих инструментов может стать европейская программа SAFE объемом до 150 млрд евро, позволяющая странам ЕС финансировать совместные закупки с привлечением украинского ОПК. Однако подтверждений, что Freyja уже получила средства SAFE или включена в утвержденный пакет, нет.

Сколько будет стоить система

В публичной дискуссии о Freyja смешивают по меньшей мере три разных показателя:

затраты на разработку, интеграцию, испытание и сертификацию;

инвестиции в производственные линии, оборудование и цепи снабжения;

будущую цену серийной ракеты.

Публично названа только ориентировочная цена будущего перехватчика. Первоначально Fire Point оценивала FP-7.X примерно в $700 тысяч, а впоследствии определила верхнюю планку на уровне 1 млн евро.

Для сравнения, в бюджетных материалах армии США на 2026 год стоимость PAC-3 MSE оценивали в $3,87 млн за единицу. Следовательно, FP-7.X за 1 млн евро была бы примерно на $2,73 млн, или на 71% дешевле. Первоначальная оценка Fire Point в $700 тысяч означала бы разницу в $3,17 млн или почти 82%.

Однако бюджетная цена PAC-3 MSE включает не только ракету. Из общих $3,87 млн непосредственно на перехватчик приходится около $3,33 млн, а остальные — на сопутствующее оборудование и меры по устойчивости производства.

Если сравнивать FP-7.X только со стоимостью самой американской ракеты, то цена в 1 млн евро или примерно $1,14 млн будет ниже на $2,19 млн, или на 66%. При начальной оценке в $700 тысяч разница составляла бы около 79%.

Таким образом, в зависимости от базы расчета и заявленной цены FP-7.X, будущий украинский перехватчик может быть примерно на 66% — 82% дешевле PAC-3 MSE.

Однако это пока что теоретическое сравнение. Цена Fire Point является целевым показателем для ракеты, находящейся в стадии разработки. PAC-3 MSE серийно производится, имеет подтвержденную боевую эффективность и включена в сформированную цепь снабжения.

Оценка Fire Point также не учитывает полную стоимость Freyja — радаров, пусковых установок, командного пункта, интеграции компонентов, испытаний, обучения, технической поддержки и затрат на R&D.

Также следует оценивать план Fire Point выпускать до 2000 перехватчиков в год. Для сравнения, Lockheed Martin поставила 620 PAC-3 MSE в 2025 году, а по семилетнему рамочному соглашению планирует увеличить годовую производственную мощность примерно до 2000 ракет к началу 2030 года.

Итак, Fire Point декларирует масштаб, до которого американская программа дойдет лишь после 7 лет серийного производства и миллиардных контрактов. Имеющейся производственной линии FP-7.X с подтвержденной мощностью в 2000 ракет в год пока нет.

Когда Freyja может заработать

Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает увидеть Freyja в работе в течение 12 месяцев. Более конкретный промежуточный ориентир назвал заместитель секретаря СНБО Давид Алоян.

"Имеем амбициозную цель - получить MVP в первой половине 2027 года. Это будет прототип, способный показать первые практические результаты", — сказал он.

MVP или minimum viable product переводится как минимально жизнеспособный продукт. В технологических проектах так называют простейшую рабочую версию разработки, которая содержит только ключевые компоненты и позволяет проверить основную концепцию.

Для Freyja это должен быть прототип, способный обнаружить и сопроводить цель, передать данные для наведения и выполнить тестовый перехват. Речь идет не о завершенном серийном комплексе, готовом к постоянному боевому дежурству.

FP-7.X прошла только начальный этап испытаний. В начале июня ракета совершила управляемый маневренный полет, но Reuters отмечало, что это было летное испытание, а не перехват баллистической мишени. По данным Janes, первый такой тест планируют провести примерно в июле 2027 года.

Даже успешный перехват подтвердит только работоспособность базовой концепции, но не боевую готовность Freyja. После этого систему нужно будет опробовать против разных типов целей, интегрировать с радарами и командными пунктами разных производителей, проверить в условиях радиоэлектронных помех и сертифицировать.

Отдельными этапами станут подготовка военных расчетов, создание ремонтной и логистической инфраструктуры, развертывание серийного производства и накопление запасов ракет. Сроки серийного заказа, начала поставок и постановки Freyja на боевое дежурство страны коалиции пока не объявляли.

Сможет ли Freyja заменит Patriot

Кратчайший ответ — нет, по крайней мере, в доступной для планирования перспективе. Совместная декларация прямо определяет будущую архитектуру как дополнение к существующим системам противоракетной обороны, в частности, европейские решения, которые государства уже закупили или планируют закупить.

Patriot и PAC-3 MSE — зрелая серийная система с радаром, командным контуром, пусковыми установками, обученной инфраструктурой и перехватчиком, уже применявшимся в боевых условиях. Freyja пока состоит из испытанной в полете ракеты, предварительных договоренностей с партнерами и архитектуры, которую еще предстоит интегрировать и проверить.

В короткой перспективе Украина и дальше будет зависеть прежде всего от существующих Patriot и запаса критически важных ракет PAC-3. Их закупку для Украины, в частности, финансируют партнеры через механизм PURL.

"Patriot нужны были нам еще вчера", — сказал Владимир Зеленский в интервью Axios, объясняя срочность новых поставок. По его словам, Украине к зиме необходимы 300 перехватчиков.

Стратегическая ценность Freyja в другом — создать дополнительный источник ракет в Европе, диверсифицировать поставщиков, использовать украинский боевой опыт и снизить зависимость от одной производственной цепи. Если проект пройдет испытание и получит серийное финансирование, он может дополнить Patriot и SAMP/T, но не вытеснить их.

У Freyja уже есть политическая коалиция из десяти государств, украинского системного интегратора и круг потенциальных европейских поставщиков. Однако ее экономика до сих пор держится на целевых показателях — до 1 млн евро за ракету, до 2000 единиц в год и прототип в 2027 году.

Чтобы проект превратился в полноценную оборонную программу, партнерам еще нужно согласовать смету R&D, вклады государств, юридическую модель фонда, контракты с производителями и серийный заказ. До первого подтвержденного перехвата, а затем и стабильной серии Freyja корректнее называть не европейской заменой Patriot, а высокорисковой совместной разработкой дополнительного противобаллистического инструмента.