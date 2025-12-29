Украинский ОПК интегрируется в экосистему Евросоюза: как этому способствует инициатива SAFE

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) становится неотъемлемой частью большой европейской семьи. Ключевым инструментом стала финансовая программа Евросоюза SAFE (Security Action for Europe) с общим бюджетом до 150 миллиардов евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Это часть масштабного плана "Перевооружение Европы/Готовность 2030", целью которого является усилить оборонную политику Европы и стимулировать военные закупки.

За 2025 год 19 государств-членов ЕС разработали и подали так называемые "национальные инвестиционные планы" на участие в SAFE, среди которых страны, которые уже выразили готовность делать совместные проекты с Украиной.

Что такое механизм SAFE?

Еврокомиссия создала SAFE как мощный финансовый рычаг. Это программа долгосрочных льготных кредитов с общим бюджетом до 150 млрд евро. Главная цель – быстро заполнить пробелы в обороне: от производства боеприпасов и систем ПВО до современных кибертехнологий.

Основное условие программы – совместные закупки. Вооружение должны заказывать как минимум два государства вместе. Это позволяет экономить средства благодаря большим объемам и гарантирует, что оружие разных стран будет совместимым между собой.

Шанс для Украины

Украина официально включена в эту экосистему. Хотя кредиты SAFE выдаются непосредственно странам-членам ЕС, Украина участвует в процессе полноправного партнера.

Как это работает на практике:

общие контракты – европейские страны могут объединяться с Украиной для закупок;

Украина как производитель - государства ЕС имеют право использовать средства SAFE для заказа продукции именно у украинских оборонных предприятий;

достижения — Украина уже предложила свои мощности по производству FPV-дронов, ракет разных типов, боеприпасов и уникальных дронов стратегического действия.

Фактически SAFE — это первый реальный механизм, который юридически и финансово сшивает украинский ОПК с европейской системой безопасности. Для Украины это не только признание качества нашего оружия, но мощный толчок для экономики и привлечения инвестиций в военные заводы.

"SAFE – это масштабный инвестиционный шаг ЕС, который создает новую возможность для Украины: не просто получать военную поддержку, а стать частью европейской оборонно-промышленной системы", - отметили в Минобороны.

Напомним, в рамках программы Европейской оборонной промышленности (EDIP), утвержденной Советом ЕС, предусмотрено 300 миллионов евро для создания специального Инструмента поддержки Украины. Целью этого инструмента является финансирование модернизации и развития украинского оборонно-промышленного комплекса .