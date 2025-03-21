Украина получит доступ к SAFE – новой кредитной программе ЕС по обороне

Украина получит возможность приобщиться к проектам в рамках новой кредитной программы Европейского союза SAFE (Security Action for Europe), общий объем которой составляет до 150 миллиардов евро.

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Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе, пишет "Укринформ".

По ее словам, безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности ЕС, поэтому украинская оборонная промышленность сможет участвовать в совместных заказах в рамках SAFE. Она также подчеркнула, что в программу смогут присоединиться и ассоциированные партнеры Евросоюза.

SAFE предусматривает финансирование совместных оборонных закупок и кооперацию между странами-членами в сфере безопасности. Программа станет основой для реализации инициативы "Готовность 2030", которая должна усилить обороноспособность Европы.

Помимо SAFE Еврокомиссия предлагает еще несколько инструментов для увеличения оборонных бюджетов. Во-первых, это возможность активации фискальных исключений, позволяющих государствам ЕС увеличивать расходы на оборону без риска превышения бюджетного дефицита. Во-вторых, страны-члены могут добровольно направлять средства из региональных программ ЕС на оборонные нужды.

Напомним, Европейский союз рассматривает возможность отправить военных инструкторов в Украину, но подобно приглашению Украины в НАТО, данное предложение выдвигается с осторожностью и может быть реализовано "когда разрешат обстоятельства".