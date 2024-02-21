Международные юристы одобрили конфискацию замороженных активов РФ и готовы взяться за дело

Группа юридических экспертов утверждает, что конфискация замороженных активов Центробанка России является законной и разрешенной международным правом, особенно, учитывая масштабы продолжающихся атак России по Украине.

Об этом пишет Вloomberg.

Согласно сообщению, письмо, которое было разослано в столицах G-7 и получено Bloomberg News, подписано десятью экспертами по международному праву из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, которые признают законность конфискации и готовы взяться за судебное дело по данным активов.

"Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом было бы законным для государств, заморозивших российские государственные активы, принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею важнейших норм международного права в форме передачи российского государства активов в качестве компенсации ущерба, причиненного непосредственно противоправными действиями России", – пишут эксперты.

Вloomberg отмечает, что поскольку вторжение России в Украину продолжается, то растет готовность рассматривать те законодательные решения, которые ранее считалось юридически сомнительным шагом.

В свою очередь, правоведы утверждают, что такие шаги разрешены, поскольку они предпринимаются против государства, которое нарушило международные обязательства и направлено на то, чтобы убедить его прекратить свое противоправное поведение.

Совет Евросоюза шагнул к конфискации замороженных активов РФ

12 февраля Совет Европейского Союза принял решение и постановление, согласно которым центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро активов Центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС

Также центральные депозитарии должны хранить отдельно соответствующие доходы. Кроме того, им запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

Данное решение открывает ЕР путь к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранный из этих чистых доходов, для поддержки Украины, ее восстановления и восстановления.

Напомним, ЕС, США, Япония и Канада заморозили около $ 300 млрд активов российского центрального банка в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Только около $6 млрд хранится в Соединенных Штатах.

В Соединенных Штатах рассматриваются юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около $300 млрд замороженных российских активов, большая часть которых находится в Европе, а не в США.

США передали для Украины $500 тысяч конфискованных российских средств

18 февраля США решили передать Эстонии средства, конфискованные после разоблачения незаконной сети закупок, связанных с Россией. Эстония же использует эти деньги в поддержку Украины.

"Средства были конфискованы Соединенными Штатами после того, как была разоблачена нелегальная сеть закупок, в рамках которой была попытка ввезти в Россию высокоточный станок американского производства. Это оборудование используется в оборонном секторе и секторе распространения ядерного оружия", - сообщили в министерстве США.

В Минюсте США отметили, что такая передача средств первая в своем роде.

Также Соединенные Штаты передадут Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

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