Минюст США передал для Украины $500 тысяч конфискованных российских средств

Денежные средства, конфискованные США после разоблачения незаконной сети закупок, связанных с Россией, передадут Эстонии, которая использует их в поддержку Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

В сообщении говорится, что о передаче российских активов было объявлено на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Средства были конфискованы Соединенными Штатами после того, как была разоблачена нелегальная сеть закупок, в рамках которой была попытка ввезти в Россию высокоточный станок американского производства. Это оборудование используется в оборонном секторе и секторе распространения ядерного оружия", - сообщили в министерстве США.

Кроме того, отмечается, что гражданин Латвии, которому были предъявлены уголовные обвинения в связи со схемой закупок, 14 февраля признал себя виновным в нарушении законодательства США.

В Минюсте США отметили, что такая передача средств является первой в своем роде.

"Эта передача средств является первой в своем роде передачей от США иностранному союзнику с явной целью предоставления помощи Украине", - отметили в ведомстве, добавив, что конфискованные средства переводят в Эстонию, поскольку при нынешней власти обстоятельства этого дела не позволяют осуществить прямой перевод в Украину.

Сообщается, что Эстония направит эти средства на проект по ускорению оценки ущерба и критическому ремонту украинской системы распределения и передачи электроэнергии, ставшей мишенью российских войск.

"Сегодняшнее заявление демонстрирует твердую решимость Соединенных Штатов и наших эстонских партнеров перекрыть президенту Путину доступ к западным технологиям, на которые он полагается для ведения незаконной войны против Украины", - заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако, подписавшая соглашение о передаче от имени Соединенных Штатов.

"Этот шаг во имя справедливости и восстановления прокладывает новый путь к борьбе с жестокостью России. Министерство юстиции будет продолжать искать творческие решения, чтобы украинский народ мог отреагировать и восстановиться", - добавила она.

Конфискация замороженных активов РФ

Напомним, ЕС, США, Япония и Канада заморозили около $300 млрд активов российского центрального банка в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. При этом только около $6 млрд хранится в Соединенных Штатах.

В Соединенных Штатах рассматривают юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около $300 млрд замороженных российских активов, большая часть из которых находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к согласию по использованию средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

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