В ЕС достигли согласия по использованию замороженных активов РФ

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от замороженных активов России.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Он пишет, что одобрение использования доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины должно быть в среду, 24 января.

"Верховный представитель ЕС по внешней политике Боррель говорит, что между странами-членами есть политическое согласие по использованию доходов от замороженных российских активов. Должен быть зеленый свет от послов ЕС в среду. Сначала отложив выручку на отдельный счет, а затем использовав ее на помощь Украине ", – написал он.

EU foreign policy chief Borrell says there is political agreement among 🇪🇺 member states to use proceeds from frozen 🇷🇺 assets. Should be green lighted by Eu ambassadors on Wed. first putting aside the proceeds into a separate account, then using them for 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 22, 2024

Конфискация замороженных активов РФ

Отметим, Соединенные Штаты и Европейский Союз пытаются продолжать помогать Киеву, но пока не передали 300 миллиардов долларов российскому Центральному банку, западные правительства заморозили в начале войны.

При этом в США рассматривают юридические основания, на основе можно будет передать Украине с амороженными активами, большая часть из них находится именно в Европе, а не в США.

Известно, что в настоящее время Соединенные Штаты решили передать Украине те активы, которые конфискованы у попавших под санкции российских олигархов. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

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