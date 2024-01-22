У ЄС досягли згоди щодо використання заморожених активів РФ

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від заморожених активів Росії.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Він пише, що схвалення на використання доходів від заморожених активів РФ на користь України має бути в середу, 24 січня.

"Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Боррель каже, що між країнами-членами є політична згода щодо використання доходів від заморожених російських активів. Має бути зелене світло від послів ЄС у середу. Спочатку відклавши виручку на окремий рахунок, а потім використавши її на допомогу Україні", - написав він.

EU foreign policy chief Borrell says there is political agreement among 🇪🇺 member states to use proceeds from frozen 🇷🇺 assets. Should be green lighted by Eu ambassadors on Wed. first putting aside the proceeds into a separate account, then using them for 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 22, 2024

Конфіскація заморожених активів РФ

Зауважимо, Сполучені Штати та Європейський Союз намагаються продовжувати допомагати Києву, але поки не передали 300 мільярдів доларів російського Центрального банку, які західні уряди заморозили на початку війни.

При цьому, у США розглядають юридичні підстави, на основі можна буде передати Україні заморожені активи, більша частина з них знаходиться саме в Європі, а не в США.

Відомо, що на даний час Сполучені Штати вирішили передати Україні ті активи, які конфісковані у російських олігархів, що потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Кілька тижнів тому американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

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