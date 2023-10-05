У США шукають законні підстави, які дозволять передати Україні заморожені активи РФ

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що США і Європа мають переконатися, що для такої передачі є правова база і що для цього є підстави.

"Моє власне бачення полягає в тому, що ти зламав це, ти заплатив за це. І тому росіяни, зламавши це, повинні за це заплатити. І одним із способів зробити це було б використання цих активів", - сказав Блінкен.

За його словами, президент РФ Володиир Путін зараз не демонструє жодного інтересу до реальних переговорів, бо вірить у те, що він може "перечекати" той час, доки Україні надаватиметься допомога, тому важливо змінити його думку і продовжувати підтримку України, а також – залучися підтримкою інших країн.

В той же час, попри останні події в Конгресі США, Блінкен заявив, що продовжує бачити дуже сильну підтримку України від обох партій, обох палат Конгресу, а також громадськості.

Нагадаємо, Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою повідомив, що Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.