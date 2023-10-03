У США заявили, що продовжать підтримувати Україну

У Білому домі заявили, що продовжуватимуть підтримувати Україну зараз і в наступному році, доки президент Росії Володимир Путін не зрозуміє, що він помилявся у своєму рішенні розпочати війну проти України.

Про це на брифінгу повідомив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Він зауважив, що американське лідерство залишається ключовим у забезпеченні такої підтримки для України, тому президент США Джо Байден з нетерпінням чекає співпраці з Конгресом і він сподівається, що спікер Маккарті дотримуватиметься свого публічного зобов’язання щодо забезпечення підтримки, необхідної для допомоги Україні.

Кірбі також зазначив, що підтримка України має значення і для національної безпеки США.

"Підтримка України зміцнює нашу національну безпеку, це правильно робити не лише для українського народу, а й для американського народу, а також протидіяти здатності Путіна вести війну з сусідньою нацією. Це надсилає потужний сигнал іншим агресорам, що такі дії є неприйнятними, і вони сплачуватимуть за наслідки", - підкреслив він.

За його словами, Білий дім закликав Конгрес схвалити запит адміністрації Байдена на 24 мільярди доларів нового фінансування для України, попереджаючи, що під час війни "час нам не друг" і потрібно, щоб Конгрес діяв.

За словами Кірбі, переважна більшість членів Конгресу підтримує додаткову допомогу Україні. А розмова Байдена з лідерами "Великої сімки" активізувала міжнародну підтримку та була критично важливим для згуртування світу.

Також Байден переговорив з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президенттом Європейської Ради Шарлем Мішелем і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми єдині і готові надати Україні додаткове військове обладнання, фінансову та політичну підтримку. Мир і безпека в Україні дорівнює миру і безпеці в Європі", – сказав Мішель.

Байден раніше теж заявляв, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно і під час телефонної розмови підтвердив цю підтримку.

Нагадаємо, раніше Associated Press повідомляло, що США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України в рамках USAI, яка надає гроші для укладення контрактів на постачання зброї.

Контролер Пентагону Майкл Маккорд повідомив лідерам Палати представників і Сенату, що з 25,9 мільярдів доларів, виділених Конгресом для поповнення військових запасів США, які надходять в Україну, залишилося 1,6 мільярда доларів.