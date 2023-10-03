В США заявили, что продолжат поддерживать Украину

В Белом доме заявили, что будут продолжать поддерживать Украину сейчас и в следующем году, пока президент России Владимир Путин не поймет, что он ошибался в своем решении начать войну против Украины.

Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Он отметил, что американское лидерство остается ключевым в обеспечении такой поддержки для Украины, поэтому президент США Джо Байден с нетерпением ждет сотрудничества с Конгрессом и надеется, что спикер Маккарти будет придерживаться своего публичного обязательства по обеспечению поддержки, необходимой для помощи Украине.

Кирби также отметил, что поддержка Украины имеет значение и для национальной безопасности США.

"Поддержка Украины укрепляет нашу национальную безопасность, это правильно делать не только для украинского народа, но и для американского народа, а также противодействовать способности Путина вести войну с соседней нацией. Это посылает мощный сигнал другим агрессорам, что такие действия неприемлемы, и они будут платить за последствия", - подчеркнул он.

По его словам, Белый дом призвал Конгресс одобрить запрос администрации Байдена на 24 миллиарда долларов нового финансирования для Украины, предупреждая, что во время войны "время нам не друг" и нужно, чтобы Конгресс действовал.

По словам Кирби, подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине. Разговор Байдена с лидерами "Большой семерки" активизировал международную поддержку и был критически важным для объединения мира.

Также Байден переговорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы едины и готовы предоставить Украине дополнительное военное оборудование, финансовую и политическую поддержку. Мир и безопасность в Украине равны миру и безопасности в Европе", – сказал Мишель.

Байден ранее тоже заявлял, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется и во время телефонного разговора подтвердил эту поддержку.

Напомним, ранее Associated Press сообщало, что США полностью исчерпали возможности долгосрочного финансирования Украины в рамках USAI, предоставляющей деньги для заключения контрактов на поставку оружия.

Контроллер Пентагона Майкл Маккорд сообщил лидерам Палаты представителей и Сената, что из 25,9 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом для пополнения поступающих в Украину военных запасов США, осталось 1,6 миллиарда долларов.