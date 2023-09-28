Осталось $1,6 млрд: США могут сократить поставки оружия Украине из-за "шатдауна" правительства

Возможное прекращение работы правительства США в случае возникновения так называемого "шатдауна" замедлит темпы замены запасов оружия, которое присылают в Украину, особенно если новые средства на финансирование войны против России не будут в ближайшее время включены в окончательный пакет расходов.

Об этом пишет Вloomberg.

Главный финансовый директор Пентагона Майк МакКорд заявляет, что без дополнительного финансирования Пентагон имеет полномочия Конгресса послать Украине оружие и оборудование из существующих запасов максимум на 5 миллиардов долларов, но из этой суммы у него осталось всего 1,6 миллиарда долларов.

"Мы могли легко использовать эти 1,6 миллиарда долларов, но мы держим их, потому что это мое единственное, что может изменить ситуацию. Это все, что у меня осталось, поскольку я не знаю, будем ли мы получать добавку и когда мы ее получим", - сказал он.

Руководители отдела закупок Пентагона говорят, что они также озабочены тем, что прекращение работы приведет к задержке официального принятия систем и продуктов вооружений, поскольку контролирующие процесс инспекторы Агентства по управлению оборонными контрактами могут быть уволены. Подрядчики не получат окончательных платежей без официального акцепта, а производственные линии могут задержаться, говорят чиновники.

Издание пишет, что агентство по управлению оборонными контрактами контролирует выплату 1,4 миллиарда долларов в день в виде платежей подрядчикам в 12 208 местах и управляет 229 079 контрактами, заявил спикер агентства Мэтью Монтгомери.

"Подавляющее большинство этих контрактов прекратится, если правительство прекратит работу", – сказал он.

По словам главы Комитета Сената по вооруженным силам Джека Рида, остановка в работе правительства может приостановить американские линии производства боеприпасов, как это произошло во время остановки 2013 года. Он отметил, что такая ситуация была бы "очень недальновидной" в то время, когда США сосредоточены на наращивании производства боеприпасов для Украины и учитывая будущие потребности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявлял, что поставки военной помощи Украине могут быть затруднены в случае возникновения правительственного "шатдауна" в США.

В Министерстве обороны США уверены, что денег для удовлетворения потребностей Украины хватит до конца фискального года, то есть до 30 сентября. В Пентагоне отметили, что с начала полномасштабного вторжения США ужесточены и на регулярной основе поддерживают Украину, в том числе и финансово. Такие вопросы всегда находятся под контролем, чтобы не допустить эксцессов.

Напомним, во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, Байден объявил о новом пакете военной помощи в размере 325 миллионов долларов. Он будет включать в себя кассетные боеприпасы, системы противовоздушной обороны малой дальности, противотанковое оружие и прочее.

Заметим, "шатдаун" - это временная частичная остановка работы государственных органов из-за непринятого вовремя буджета. В истории Соединенных Штатов "шатдаун" проходил 17 раз, последний раз - в 2018, предпоследний - в 2013 году, из-за несвоевременно принятого бюджета. То же самое, что и приостановление работы правительства США. В этот раз он может начаться с 1 октября.

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