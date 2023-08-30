В Пентагоне пообещали, что средств для удовлетворения потребностей Украины хватит

В Министерстве обороны США владеют данными об объемах финансирования помощи Украины. В ведомстве уверены, что денег для удовлетворения потребностей Украины хватит до конца фискального года, то есть до 30 сентября.

Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

"Мы уверены, что у нас будет достаточно денег, чтобы удовлетворить потребности Украины до конца фискального года, но, как вы знаете, был запрос на дополнительную сумму. И мы надеемся, что Конгресс утвердит дополнительный пакет для Украины", - сказала она.

Сингх отметила, что с начала полномасштабного вторжения США усиленно и на регулярной основе поддерживают Украину, в том числе финансово. Такие вопросы всегда находятся под контролем, чтобы не допустить эксцессов.

Накануне, 29 августа, США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, который должен оказать стране поддержку на поле боя в рамках войны с Россией.

В предыдущий раз США объявляли о выделении нового пакета военной помощи Украине 14 августа. До этого, 25 июля сообщалось о выделении 400 миллионов долларов, а 19 июля – сразу 1,3 миллиарда долларов.