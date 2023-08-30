У Пентагоні пообіцяли, що коштів для задоволення потреб України вистачить

У Міністерстві оборони США володіють даними щодо обсягів фінансування допомоги України. У відомстві впевнені, що грошей для задоволення потреб України вистачить до кінця фіскального року, тобто до 30 вересня.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

"Ми впевнені, що у нас буде достатньо грошей, щоб задовольнити потреби України до кінця фіскального року, але, як ви знаєте, був запит на додаткову суму. І ми сподіваємося, що Конгрес затвердить додатковий пакет для України", — сказала вона.

Сінгх зауважила, що з початку повномасштабного вторгнення США посилено та на регулярній основі підтримують Україну, в тому числі і фінансово. Такі питання завжди під контролем, аби не допустити ексцесів.

Напередодні, 29 серпня США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, який має надати країні підтримку на полі бою в рамках війни з Росією.

Попереднього разу США оголошували про виділення нового пакету військової допомоги Україні 14 серпня. До цього, 25 липня повідомлялося про виділення допомоги на 400 мільйонів доларів, а 19 липня - відразу на 1,3 мільярда доларів.