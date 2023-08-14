США оголосили про виділення Україні $200 мільйонів допомоги

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні, який включає боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування.

Про це повідомляє CNN.

Загальна вартість пакету становить 200 мільйонів доларів. Видання зазначає, що ці гроші залишилися після бухгалтерської помилки Міністерства оборони.

"Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки це не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", – сказав Блінкен у заяві в понеділок.

Як повідомляє "Українська правда", до нового пакета допомоги увійде:

ракети для систем Patriot HIMARS, артснаряди 155 мм і 105 мм калібрів, а також 120-мм танкові боєприпаси;

ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та інші;

37 транспортних засобів для перевезення обладнання;

понад 12 мільйонів патронів для стрілецької зброї;

обладнання для розмінування і запчастини для ремонту техніки.

Бухгалтерська помилка Пентагону. Звідки взялися "зайві" кошти

У травні Пентагон оголосив, що помилково присвоїв американській зброї, надісланій до Києва, більшу, ніж гарантована, вартість, коли персонал, при заповненні документів використав термін "вартість заміни" замість "знеціненої вартості", щоб звести в таблицю боєприпаси, ракети та інше обладнання вартістю мільярди доларів.

Проведений аудит військової допомоги Україні з боку США виявив розбіжність у розмірі 6,2 мільярда доларів між оцінною та фактичною вартістю наданого обладнання.

Остаточний розрахунок бухгалтерської помилки значно перевищує попередні оцінки Пентагону в травні, коли він вперше виявив прорахунок у 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, 13 червня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Києву на $325 млн для "задоволення критичних потреб України" в сфері безпеки та оборони.

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