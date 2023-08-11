Посол України у США розповіла, яку зброю в адміністрації Байдена вважають пріоритетною для України

Надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що Білий дім чудово проінформований про потреби України. В адміністрації Байдена вважають, що надання Україні систем протиповітряної і протиракетної оборони – це зараз один з ключових пріоритетів.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "LB".

За її словами, ППО для України є одним з основних пріоритетів для США, над яким ведеться активна робота на всіх рівнях: від виробників до інших країн, які вже готові передавати нам наявні в них установки.

Вона зазначила, що захист українського неба практично щотижня обговорюється разом з Пентагоном та Державним департаментом. Одночасно з цим, ведуться переговори з виробниками та країнами з метою залучення їх до передачі таких систем Україні.

Що стосується питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS, то тут Маркарова наголосила, що перемовини ще тривають і всі працюють над тим, щоби отримати ці ракети. Вона висловила сподівання, що найближчим ми таки отримаємо дану зброю.

"Питання ППО є ключовим і під час щомісячних засідань так званої групи Рамштайн. Зараз єдине обмеження – фізична наявність цих установок. Але ми працюємо також над іншими треками щодо критичної інфраструктури", - додала Маркарова.

Посол повідомила, що зустріч групи енергетичної координації відбувається щотижня. Ця група об'єднує країни G7 та всі міжнародні фінансові організації. Наступного тижня міністр енергетики України Герман Галущенко прийме участь у Всесвітній міністерській зустрічі Net Zero World разом із міністром енергетики США Дженніфер Гренхолм. Під час цієї зустрічі він проведе переговори з іноземними партнерами з питань відновлення та модернізації енергетичного сектору України.

Нагадємо, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. До нього увійдуть додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та NASAMS і ракети для HIMARS.