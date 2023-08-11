Посол Украины в США рассказала, какое оружие в администрации Байдена считают приоритетным для Украины

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Белый дом отлично проинформирован о нуждах Украины. В администрации Байдена считают, что предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны – сейчас один из ключевых приоритетов.

Об этом она рассказала в интервью "LB".

По ее словам, ПВО для Украины является одним из основных приоритетов для США, над которым ведется активная работа на всех уровнях: от производителей в другие страны, которые уже готовы передавать нам имеющиеся у них установки.

Она отметила, что защита украинского неба практически еженедельно обсуждается вместе с Пентагоном и Государственным департаментом. Одновременно ведутся переговоры с производителями и странами с целью привлечения их к передаче таких систем Украине.

Что касается вопроса передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, то Маркарова подчеркнула, что переговоры еще продолжаются и все работают над тем, чтобы получить эти ракеты. Она выразила надежду, что в ближайшее время мы получим данное оружие.

"Вопрос ПВО является ключевым и во время ежемесячных заседаний так называемой группы Рамштайн. Сейчас единственное ограничение – физическое наличие этих установок. Но мы работаем также над другими треками по критической инфраструктуре", - добавила Маркарова.

Посол сообщила, что встреча группы энергетической координации проходит еженедельно. Эта группа объединяет страны G7 и все международные денежные организации. На следующей неделе Министр энергетики Украины Герман Галущенко примет участие во Всемирной министерской встрече Net Zero World вместе с министром энергетики США Дженнифер Гренхолм. В ходе этой встречи он проведет переговоры с иностранными партнерами по восстановлению и модернизации энергетического сектора Украины.

Напомним, Соединенные Штаты Америки объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него войдут дополнительные боеприпасы для ПВО Patriot и NASAMS и ракеты для HIMARS.