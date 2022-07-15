Украина получит $1 млрд: Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 финансовый год

Палата представителей в четверг приняла ежегодный законопроект об оборонной политике, позволяющий выделить почти 840 миллиардов долларов на оборону на 2023 финансовый год. Украина из этих денег должна получить один миллиард долларов.

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Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Нижняя палата приняла законопроект двухпартийным голосованием 329 против 101. Теперь, чтобы закон вступил в силу, документ должен принять Сенат, после чего будет направлен на подпись президенту Джозефу Байдену. Маркарова отмечает, что ожидается, что Сенат сможет его согласовать в ближайшее время.

Законопроект также содержит положение о выделении 100 миллионов долларов на помощь украинским военным летчикам . Журналист "Голос Америки" уточняет, что речь идет об обучении на истребителях F-15 и F-16.

Кроме того, Украину в законопроекте упоминают еще несколько раз. Так, документ также предусматривает:

требование от Генерального инспектора (Inspector General) осуществления надзора за использованием помощи Украине, а также отчитываться перед Конгрессом каждые 6 месяцев;

требование ежеквартально проводить брифинг по усилиям по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами;

требование отчитываться о последствиях российской агрессии в Украине;

требование отчитываться о развертывании "Группы Вагнера" в Африке и связанное с этим.

Посол указала, что законопроект предусматривает борьбу с зависимостью от российской энергетики, что требует от всех основных операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США (US European Command Area) принятие планов по уменьшению зависимости от российской энергетики, и ставит перед Министерством обороны США задачу прекратить использование российских энергоносителей в полном объеме.

Напомним, в июне президент США Джозеф Байден подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов.

Ранее, 3 июля, Белый дом решил передать Украине норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Данные ЗРК войдут в новый пакет военной помощи стоимостью 820 миллионов долларов, о котором объявляли 1 июля.